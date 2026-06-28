بوتين يتعهد "ضمان أمن" روسيا في مواجهة الضربات الأوكرانية

جاء خطاب بوتين بعد ساعات على هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية أوقع قتيلا في منطقة كراسنودار، بجنوب روسيا، وأشعل حريقا في مصفاة نفط، وفق حاكم المنطقة، فينيامين كوندراتيف.

تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، "ضمان أمن" البلاد ومواجهة "التحديات"، في وقت تواصل كييف شن هجمات على البنية التحتية العسكرية والطاقة في روسيا، سعيا منها لإضعاف المجهود الحربي لموسكو.

وتعتبر كييف أن هذه الهجمات بمثابة رد مشروع على القصف شبه اليومي الذي تشنه روسيا ضد مدنيين أوكرانيين وبنى تحتية للطاقة في أوكرانيا، منذ بدأت موسكو غزو الأراضي الأوكرانية في شباط/ فبراير 2022.

وقال بوتين، خلال مؤتمر لحزب "روسيا الموحدة" الذي ينتمي إليه: "نحن نرى المشكلات، ونقر بوجودها، ونعمل على معالجتها، لكننا سنضمن، بلا شك، أمن البلاد ومواطنينا".

وأضاف، في المؤتمر الذي يُعقد قبل الانتخابات المقررة في أيلول/ سبتمبر: "سنرتقي، بلا شك، إلى مستوى مواجهة كل التحديات التي تعترضنا اليوم، بما في ذلك الهجمات الإرهابية التي تستهدف أراضينا وبنيتنا التحتية".

وجاء خطاب بوتين بعد ساعات على هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية أوقع قتيلا في منطقة كراسنودار، بجنوب روسيا، وأشعل حريقا في مصفاة نفط، وفق حاكم المنطقة، فينيامين كوندراتيف.

وتبنّت كييف الهجوم، الذي قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يندرج في إطار "عمليات لإضعاف قدرة روسيا على خوض هذه الحرب".

وقال زيلينسكي، في منشور على منصة "إكس"، الأحد: "أصيبت مصفاة النفط في سلافيانسك، بمنطقة كراسنودار، الواقعة على بعد نحو 300 كيلومتر من خط الجبهة. كما أصبنا مصفاة في منطقة ياروسلافل، الواقعة على مسافة تقارب 700 كيلومتر من حدودنا".

وفي الأسبوع الماضي، تسبّب هجوم شنّته كييف باندلاع حريق هائل في مصفاة تقع جنوب شرقي موسكو، وغطت سحب الدخان الأسود الكثيف ضواحي العاصمة.

والجمعة، أعلن مسؤولون روس محليون حال الطوارئ الإقليمية في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو، بهدف مواجهة تداعيات الضربات الأوكرانية الأخيرة، التي تسببت بنقص كبير في الوقود والتيار الكهربائي.

وجاء ذلك في ظل تعليق السلطات بيع الوقود للأفراد، وانقطاع التيار الكهربائي، جراء الضربات الأوكرانية التي تستهدف طرق الإمداد والمنشآت النفطية في أنحاء القرم.

واستولت روسيا على شبه جزيرة القرم، وضمتها عام 2014، إلا أن الغالبية العظمى من الدول، وبينها العديد من حلفاء موسكو، لا تعترف بهذه الخطوة.