سيول وطوكيو تجددان التزامهما بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية

جاء لقاء الوزيرَين بعد تعهّد أطلقه زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، بتعزيز القدرات الدفاعية لبلاده، وتزويد القوات البحرية بأسلحة نووية، والمضيّ قدما في التجارب الصاروخية

أكد وزيرا الدفاع في كوريا الجنوبية واليابان، الأحد، التزام بلدَيهما بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، رغم تعهدات بيونغ يانغ المتكررة بتوسيع ترسانتها النووية.

وعقد وزير الدفاع الكوري الجنوبي، آن غيو باك، محادثات في سيول مع نظيره الياباني، شينجيرو كويزومي، حيث اتفقا على دراسة سبل تعميق التعاون الدفاعي بين بلديهما.

وجدّد الجانبان التأكيد على التزامهما بنزع السلاح النووي بشكل كامل من شبه الجزيرة الكورية، وإقامة سلام دائم، واتفقا على مواصلة التعاون الثنائي، وكذلك التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع في سيول، عقب الاجتماع.

وجاء لقاء الوزيرَين بعد تعهّد أطلقه زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، بتعزيز القدرات الدفاعية لبلاده، وتزويد القوات البحرية بأسلحة نووية، والمضيّ قدما في التجارب الصاروخية.

ومنذ فشل القمّة التي عُقدت، في العام 2019، بين كيم جونغ أون والرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بسبب تباين بشأن نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، وتخفيف العقوبات المفروضة عليها، أعلنت بيونغ يانغ، مرارا، أنها "دولة نووية بقرار لا رجعة فيه".

ولا تزال الكوريتان في حالة حرب، إذ إن النزاع بينهما، الذي امتدّ من 1950 إلى 1953، انتهى بهدنة، وليس باتفاق سلام. وتفصل بينهما منطقة منزوعة السلاح على طول الحدود.