موجز أنباء العالم الأحد

حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من تجاوز تفاهمات مضيق هرمز عقب ضربات متبادلة مع واشنطن. وتوازيا، أوقف العراق 47 مسؤولا بتهم الفساد، وصادقت إسرائيل على الاعتراف بإبادة الأرمن، فيما ارتفعت وفيات زلزال فنزويلا المنكوبة إلى 1500 قتيل.

أعمال بحث عن ناجين محتملين أو عن قتلى في فنزويلا (Getty Images)

حذّر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأحد، من أن أيّ تجاوز لترتيبات مذكرة التفاهم الموقّعة بين طهران والولايات المتحدة بشأن مضيق هرمز، "ستزيد التوتر"، وذلك بعد تبادل الهجمات بينهما لليلة الثانية على التوالي، ما يهدّد بتقويض المساعي المبذولة للتوصّل إلى تسوية نهائية للحرب في المنطقة.

ومن بغداد التي وصلها الأحد، أكد عراقجي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي، فؤاد حسين، أن "أي محاولة لتبنّي ترتيبات جديدة أو منفصلة عما تقوم به الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لن تؤدي إلّا إلى تعقيد الأوضاع وتأخير إعادة فتح مضيق هرمز وستزيد التوتر، مثلما شهدنا خلال الليلتَين الماضيتَين"، داعيا جميع الأطراف إلى "الالتزام بمذكرة التفاهم وعدم السماح بأن تنحرف عن مسارها".

وجاءت تصريحات عراقجي، غداة تجدّد المواجهات في المنطقة، على خلفية قضية السيطرة على مضيق هرمز.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، استهداف عشرة مواقع إيرانية من بينها "بنى تحتية للمراقبة العسكرية وأنظمة اتصالات ومواقع للدفاع الجوي ومنشآت لتخزين الطائرات المسيرة وقدرات لزرع الألغام البحرية".

وردّ الحرس الثوري، الأحد، بشن ضربات على الكويت والبحرين، محذرا من أن "أيّ عدوان أميركي جديد، تحت أي ذريعة سيُقابَل برد ساحق".

ودانت الكويت "تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة" عليها، باعتبارها "تقوّض" المساعي المبذولة لوقف الحرب نهائيا في الشرق الأوسط، فيما أعلنت البحرين اعتراض وتدمير "عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة".

من جهة ثانية، تمكّنت ناقلة حاويات ترفع علم فرنسا وتملكها مجموعة "سي إم إيه-سي جي إم" من "الخروج من مضيق هرمز هذا الصباح"، وفق ما جاء الأحد في بيان للشركة التي تعدّ ثالث أكبر مشغّل سفن في العالم.

وأشارت "سي إم إيه-سي جي إم" إلى أن عشر سفن تابعة لها، لا تزال عالقة في المضيق.

لبنان

جددت إسرائيل، الأحد، قصف جنوبي لبنان، بينما أعلنت مقتل أحد جنودها في معارك مع حزب الله، بعد يومين من إبرام اتفاق إطاري بين البلدين برعاية أميركية، يرفضه حزب الله.

ويأتي ذلك، غداة استشهاد شخص بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان بحسب وزارة الصحة بينما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن غارات عدّة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم عناصر مسلحين من حزب الله، بعد رصدهم "بالقرب من المنطقة الأمنية"؛ كما دمّر "منصة إطلاق تابعة" للحزب، السبت.

السعودية

قُتل 14 سعوديا، الأحد، في حادث تحطم مروحية تابعة لشركة أرامكو النفطية برأس تنورة في شرق المملكة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأوردت الوكالة أن "مصدرا مسؤولا في وزارة الطاقة" أبلغ بأنه "في يوم الأحد الموافق 28 (حزيران) يونيو 2026م وعند الساعة 6,00 سقطت طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية برأس تنورة، وقد نتج عن الحادث استشهاد جميع ركابها، وعددهم 14 وجميعهم من المواطنين السعوديين". وأشار إلى أن "التحقيقات جارية بمشاركة الجهات ذات العلاقة لمعرفة أسباب" الحادث.

العراق

أوقفت السلطات العراقية، منذ فجر الأحد، 47 متهما بالفساد بين نواب ومسؤولين، في إطار حملة لمكافحة الفساد لا تزال "مستمرة"، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي.

وكانت القوات الأمنية العراقية، قد بدأت في وقت مبكر الأحد بمداهمة مقرات ومنازل، "عدد من الشخصيات السياسية" في المنطقة الخضراء في بغداد، بحسب ما أفاد مسؤول أمني.

جيش الاحتلال يعلن قتل أشخاص في سورية

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، قتل "عدد من الإرهابيين المسلحين" السبت في جنوب سورية.

وذكر الجيش في بيان، أن قواته "قامت أمس بتصفية عدد من المسلحين في المنطقة الأمنية بجنوب سورية"، مؤكدا أنه "سيواصل تنفيذ عمليات في المنطقة الأمنية بجنوب سورية، وإزالة أي تهديد لمواطني دولة إسرائيل، وقواتها".

روسيا وأوكرانيا

أصيب شخصان على الأقل في هجوم روسي استهدف كييف ليل السبت الأحد، وفق ما أفاد رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية، تيمور تكاتشينكو.

من جهة أخرى، قُتل شخص وأصيب آخر بجروح في ضربة أوكرانية "كبيرة" بالطيران المسير في جنوب روسيا، تسببت أيضا في اندلاع حريق في مصفاة نفط، حسبما أعلن حاكم المنطقة، الأحد.

إسرائيل والأرمن

اعترفت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، بالإبادة الجماعية التي تعرّض لها الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى إبان حكم الدولة العثمانية، في خطوة تشير إلى تزايد حجم الخلاف مع تركيا.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان: "قرار تاريخي: وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على اقتراح وزير الخارجية، غدعون ساعر، الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن".

زلزال فنزويلا

تتضاءل آمال العثور على ناجين، بعد أكثر من 72 ساعة من الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا وترتفع حصيلتهما ساعة تلو الأخرى مع قرابة 1500 قتيل و50 ألف مفقود، فيما بدأت المساعدات الدولية تتوافد إلى الدولة المنكوبة.

وتطرّق البابا لاوون الرابع، عشر الأحد، بعد صلاة التبشير الملائكي إلى الزلزال، مبديا أسفه إزاء "سقوط العديد من الضحايا والجرحى"، فضلا عن "الأضرار المادية الجسيمة".

الحرّ في أوروبا

يواجه الأوروبيون، وخصوصا في ألمانيا وبولندا وتشيكيا والمجر، يوما جديدا من الحرّ الخانق، الأحد، فيما تتوجّه كتلة الهواء الساخن شرقا مبتعدة عن فرنسا التي بدأت تحصي وفياتها مع انحسار الحرارة.

ومن المرتقب أن يتأثّر 191 مليون شخص على الأقلّ بحرارة أعلى من 35 درجة مئوية في فترة ما من الأحد، وفق تحليلات.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الأحد، وفاة أكثر من 1300 شخص جراء موجة الحر التي تضرب أوروبا، منذ 21 حزيران/ يونيو.

وسجّل في فرنسا وحدها، منذ الأربعاء، عدد وفيات يزيد بنحو ألف عن المستوى المعتاد، بحسب ما أعلنت الأحد الوكالة الوطنية للصحة العامة، منبّهة من أن الحصيلة قد تكون أكبر بكثير، حتّى لو أن موجة الحرّ الشديد قد بدأت تنحسر.

باريس

قُتل 11 شخصا في حادث تحطم طائرة مدنية في شرق فرنسا بالقرب من مدينة نانسي، الأحد، بحسب ما أعلن المسؤول في منطقة مورت إيه موزيل.

سيول

أكد وزيرا الدفاع في كوريا الجنوبية واليابان، الأحد، التزام بلدَيهما بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، رغم تعهدات بيونغ يانغ المتكررة توسيع ترسانتها النووية.