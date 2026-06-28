50 ألف مفقود: سباق مع الزمن لإنقاذ من يمكن إنقاذه في فنزويلا

يسابق الفنزويليون الزمن لإنقاذ أكبر عدد ممكن من العالقين تحت الأنقاض، بعدما ارتفعت حصيلة ضحايا الكارثة إلى 1500 قتيلا حتى الآن، وبلغ عدد المفقودين 50 ألفا.

تتضاءل الآمال بالعثور على ناجين بعد مضيّ أكثر من 72 ساعة على وقوع الزلزالين المدمّرين، اللذين ضربا فنزويلا وأوديا بحياة نحو 1500 شخص، فيما تواصل فرق الإنقاذ العمل بلا كلل بحثا عن حياة بين الأنقاض.

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ولا يزال عشرات الآلاف في عداد المفقودين، بعدما خلّف الزلزالان اللذان ضربا شمال البلاد دمارا هائلا، لا سيّما في لا غوايرا التي تُعدّ من المناطق الأكثر تضرّرا، فيما ينتقد السكان الاستجابة البطيئة للحكومة في عمليات الإنقاذ.

وتعاني فنزويلا أصلا أزمة اقتصادية هائلة، فضلا عن اضطرابات سياسية ازدادت حدّة منذ اختطفت الولايات المتحدة الرئيس، نيكولاس مادورو.

وتُعدّ الساعات الـ72 الأولى بعد الكارثة حاسمة للعثور على ناجين، إذ تتحوّل عمليات البحث بعد ذلك إلى انتشال للجثث.

وقال مسعف سلفادوري في بلايا غراندي في لا غوايرا الساحلية، المجاورة للعاصمة كراكاس، "هي عموما جثث هامدة ننتشلها لكن بعون الله نعثر أحيانا على ناجين أحياء".

وأُنقذ صبي حيّا بأعجوبة من تحت الأنقاض في كاراباليدا الواقعة شمالي كراكاس، وذلك بعد 3 أيام من وقوع الزلزالين اللذين بلغت قوتهما 7,2 و7,5 درجات، وفق ما أفادت الرئيس بالوكالة، ديلسي رودريغيز. التي قالت إن "كل حياة هي أمل لفنزويلا"، مرفقة تصريحها بمقطع مصوّر لعملية الإنقاذ، فيما شكرت الدول التي هبّت لتقديم المساعدة.

Hace pocos minutos fue rescatado con vida un niño de 11 años en Caraballeda. En estas horas cada vida es esperanza para Venezuela. pic.twitter.com/Pjj5ETaaYe — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 28, 2026

وأوضحت أن 24 دولة أرسلت 521 طنا من الإمدادات، و86 وحدة إنقاذ مزودة بكلاب مدربة على البحث عن العالقين، وأكثر من 2700 عنصر إنقاذ.

وكان وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، حذّر من أن عدد القتلى مرشّح للارتفاع، مشيرا إلى أن 50 ألف شخص لا يزالون في عداد المفقودين.

وتطرّق البابا لاوون الرابع عشر الأحد بعد صلاة التبشير الملائكي إلى الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا، مبديا الأسف إزاء "سقوط العديد من الضحايا والجرحى"، فضلا عن "الأضرار المادية الجسيمة".

وقال البابا "أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أود أن أعرب عن قربي من الأخوات والإخوة الفنزويليين المتضررين من الزلازل الأخيرة التي تسببت في سقوط العديد من الضحايا والجرحى، فضلا عن أضرار مادية جسيمة".

"تصريح لإنقاذ الأرواح"

يتعاضد السكان لرفع لأنقاض مشكّلين سلسلة بشرية تنتقل فيها دِلاء من أكوام الحجارة والقطع المكسورة من يد إلى أخرى، وصولا إلى التاجر لويس فلوريس (54 عاما)، الذي يفرغ دلوه قائلا "الأمر صعب جدا ونحن نفعل كل شيء بأيدينا. وقد انتشلنا 4 ناجين، بينهم طفلة صغيرة، فضلا عن 3 قتلى".

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن عدد المتضررين من الكارثة يقارب 6,76 ملايين شخص، وسيحتاجون إلى أماكن للسكن ومياه نظيفة وخدمات صحية ودعم إنساني أساسي.

وأكد المسعف الأسترالي، كريغ ديميلون، الآتي من كاراباييدا إحدى المناطق الأكثر تضررا بالزلزالين في لا غوايرا، "هم السكان الذين يعملون أساسا، بأدوات بدائية".

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين بلغت قوتهما 7,2 و7,5 درجات إلى 1430 قتيلا و3238 جريحا السبت، بحسب ما أعلن رئيس الجمعية الوطنية، خورخي رودريغيز، شقيق الرئيسة بالوكالة.

وحضر فنزويليون متطوعون من تلقاء أنفسهم للمساعدة في رفع الأنقاض وإنقاذ الأرواح، لكنهم حُرموا يوم السبت من الوصول إلى المنطقة الأكثر تأثّرا بالزلزال المزدوج في كراكاس.

واصطف طابور انتظار طويل جدا أمام قاعة حفلات "إل بولييدرو"، التي حوّلتها الحكومة إلى مركز تقدّم فيه تصاريح مرور للمتطوّعين، الراغبين في المساعدة في المناطق المنكوبة.

وتعجّب المسعف كارلوس إترياغو (27 عاما) من هذه المبادرة، قائلا "تخيّلوا أنكم بحاجة إلى تصريح لإنقاذ الأرواح!".

وفي ظلّ اكتظاظ المستشفيات وتفاقم اليأس بين السكان من جراء محدودية المساعدات التي تقدمها السلطات، باتت العائلات تنقل بنفسها ذويها إلى المشارح.

وروت يسيكا مندوزا أنها قرّرت أن تجلب ابنتها إلى المشرحة؛ لأن "النظام متخم" و"الموتى مطروحون أرضا" في مستشفى "كاتيا لا مار" في لا غوايرا.

كارثة فوق الأزمة

جاء الزلزال المزدوج، وهو الأقوى منذ أكثر من قرن، في وقت تعاني فنزويلا أزمة اقتصادية حادة لا تزال متواصلة منذ نحو عقد.

وقد أدت الأزمة إلى تدهور المستشفيات والخدمات العامة، ودفعت ملايين الأشخاص إلى مغادرة البلاد.

وتبرز هذه الكارثة حجم التحدي الهائل الذي تواجهه البلاد، ليس فقط على مستوى إنقاذ الأرواح، بل أيضا من جهة التعامل مع آثار إنسانية واقتصادية طويلة الأمد.

وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وصول مساعدة من فرنسا إلى فنزويلا في منشور على "إكس"، كتب فيه "وصل منقذونا من الأمن المدني إلى فنزويلا لمدّ يد العون في عمليات الإسعاف".

وقُدّرت الأضرار الناجمة عن الزلزالين بحوالى 7 مليارات دولار، أي ما يوازي حوالى %6 من إجمالي الناتج المحلي في فنزويلا، بحسب ما أفاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوم السبت.

وضمت قائمة الضحايا أشخاصا من جنسيات مختلفة، بينهم 28 شخصا على الأقل من الجنسية أو الأصل البرتغالي، و7 صينيين، و6 إسبان، وبرازيليان، وتشيليّ، وفنزويليّ من أصل إيطالي، ومواطن أردني.