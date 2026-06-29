اتفاق على وقف الضربات واجتماع إيراني–عماني حول مضيق هرمز

تشهد منطقة الشرق الأوسط والخليج حراكا دبلوماسيا متسارعا في ظل اتفاق التفاهم بين واشنطن وطهران، مع مؤشرات على تهدئة في مضيق هرمز واستمرار قنوات الاتصال بين الجانبين.

تتواصل التحركات الدبلوماسية والعسكرية في منطقة الشرق الأوسط والخليج، في اليوم الـ12 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 122 يوما من اندلاع الحرب، وسط مؤشرات على مساعٍ لاحتواء التصعيد في مضيق هرمز.

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وفي هذا السياق، نقل موقع “أكسيوس” عن مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف الهجمات المتبادلة في المضيق، إلى جانب الترتيب لعقد اجتماع بين الجانبين يوم الثلاثاء في الدوحة، وذلك عقب تصريحات إيرانية أشارت إلى تعليق المفاوضات التي كانت مقررة يوم الأحد.

كما نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسؤول أميركي تأكيده أن أيا من المحادثات مع إيران لم يُلغَ رغم الضربات الأخيرة، مشيرا إلى استمرار تبادل الرسائل بين الجانبين عبر قنوات تهدف إلى تجنب التصعيد.

وأضاف أن المحادثات التقنية الخاصة بتنفيذ مذكرة التفاهم لا تزال قائمة ومقررة خلال الأيام المقبلة، وأن قنوات فضّ النزاع ما زالت نشطة عقب محادثات سويسرا الأسبوع الماضي.

في المقابل، أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، انعقاد الاجتماع الأول لما تعرف بـ“لجنة هرمز” العمانية الإيرانية في مدينة مسقط، خلال زيارته إلى سلطنة عُمان برفقة وزير الدولة للشؤون الخارجية.

من جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده تعمل على تنفيذ مذكرة التفاهم بحسن نية وفق مبدأ “الالتزام مقابل الالتزام”، فيما أشار رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، خلال اتصال مع نظيره اللبناني نبيه بري، إلى أن إنهاء الحرب وصون سيادة لبنان يمثلان جزءا أساسيا من بنود الاتفاق.

وعلى خط موازٍ، تكثفت الاتصالات العربية بشأن التطورات الأخيرة، حيث شددت اتصالات منفصلة بين وزراء خارجية عرب على أهمية تنفيذ اتفاق واشنطن وطهران، وضرورة انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، في إطار جهود إقليمية لاحتواء التصعيد وتثبيت التفاهمات في المنطقة.