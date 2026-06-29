الرئيس اللبناني يبحث مع قائد "سنتكوم" بدء تنفيذ اتفاق الإطار مع إسرائيل

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، خلال استقباله قائد القيادة المركزية الأميركية براد كوبر، تصميم الدولة وبسط سلطة قواها المسلحة حتى الحدود الجنوبية، عقب توقيع "اتفاق إطار" مع إسرائيل في واشنطن ينص على انسحابها التدريجي ونزع سلاح الفصائل.

أكد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، اليوم الإثنين، خلال استقباله قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، براد كوبر، عزمه بسط سلطة الدولة "بقواها المسلحة"، حتى الحدود الجنوبية، عقب توقيع اتفاق مع إسرائيل لإنهاء الحرب، سارع حزب الله إلى رفضه.

وأوردت الرئاسة في بيان، أن عون بحث مع كوبر "التحضيرات المتصلة ببدء تنفيذ اتفاق الإطار الذي أُقرّ نتيجة المفاوضات اللبنانية الأميركية الإسرائيلية في واشنطن".

وأكد له "تصميم الدولة اللبنانية على بسط سلطتها، بواسطة قواها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية".

بدورها، أعلنت القيادة المركزية الأميركية، أن قائدها التقى كبار المسؤولين والعسكريين في إسرائيل ولبنان، خلال جولة في المنطقة، حيث بحث مع الرئيس اللبناني، وقائد الجيش اللبناني، آليات تنفيذ اتفاق الإطار مع إسرائيل، مؤكدة في الوقت ذاته أن أكثر من 50 ألفا من القوات الأميركية يتواجدون حاليا في المنطقة، و"هم على أهبة الاستعداد".

يأتي ذلك بعد يومين من توقيع لبنان وإسرائيل "اتفاق إطار" في واشنطن، ينص على انسحاب إسرائيلي "متسلسل" من كامل الأراضي اللبنانية، يبدأ بمنطقتين تجريبيتين، بعد التحقق من نزع سلاح الفصائل المسلحة غير التابعة للدولة، في إشارة إلى "حزب الله".

وفي 18 حزيران/ يونيو الجاري، وقّعت الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم بوساطة باكستانية، تنص على وقف العمليات العسكرية في مختلف الجبهات، بما فيها لبنان، واحترام سيادته وسلامة أراضيه، وفتح مفاوضات تمتد 60 يوما قابلة للتمديد، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي.

وقال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم، إن ربط الجبهة اللبنانية بالتفاهمات بين بين الولايات المتحدة وإيران منع، وفق تقديره، انهيار حزب الله، معتبرا أن إسرائيل انتقلت بعد ذلك إلى "الخطة ب"، التي تقوم على تعميق السيطرة في ما تسميه تل أبيب "المنطقة الأمنية" داخل "الخط الأصفر" في جنوبي لبنان.

وأضاف أن "ربط الساحات هو مصلحة أميركية، وهذه هي قيود الشراكة مع الولايات المتحدة. لو لم يكن هناك ربط بين جبهتي لبنان وإيران، لكان حزب الله قد انهار؛ انتقلنا إلى الخطة ب: تعميق منطقة الخط الأصفر في جنوبي لبنان".