فنزويلا: الآمال تتضاءل في العثور على ناجين من الزلزالين

باتت فرص العثور على ناجين شحيحة جدا، غير أن العائلات المنكوبة تتمسّك بآخر خيوط الأمل لإيجاد ذويها فيما يتنامى سخط المواطنين من سلطات كانت مقصّرة في استجابتها للزلزال المزدوج.

جانب من عمليات البحث والإنقاذ عن مفقودين من جراء الزلزالين (Gettyimages)

باتت فرص العثور على ناجين ضئيلة وبات صبر السكان ينفد الإثنين في فنزويلا، بعد الزلزالين القويين اللذين عاثا خرابا في البلاد وخلّفا قرابة 1500 قتيل في حصيلة قد تكون أعلى بكثير بعد.

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وأظهرت صور التقطت بواسطة مسيّرات أحياء بكاملها لم يسلم فيها مبنى واحد من الهزّات الأرضية. وينكبّ المسعفون على البحث عن المفقودين، فيما يتمسّك ذووهم بأمل العثور عليهم.

وفُقد أثر عشرات آلاف الأشخاص ودمّر كليا أو جزئيا 774 مبنى إثر زلزالين بقوّة 7,2 و7,5 درجات ضربا الأربعاء البلد الذي يعاني من مشاكل اقتصادية حادة واضطرابات سياسية متواصلة وتمّ اختطاف رئيسه نيكولاس مادورو في عملية عسكرية أميركية خاطفة في كانون الثاني/ يناير.

وبعد مرور أكثر من 72 ساعة على الكارثة، باتت فرص العثور على ناجين شحيحة جدا، غير أن العائلات المنكوبة تتمسّك بآخر خيوط الأمل لإيجاد ذويها فيما يتنامى سخط المواطنين من سلطات كانت مقصّرة في استجابتها للزلزال المزدوج.

وأقرّ إدواردو كاردوزو وهو فلّاح أتى لمساعدة فرق الإسعاف في منطقة منكوبة في توكاكاس على الساحل "يقول الجميع إن أحدا لم يبق على قيد الحياة، لكننا هنا حبّذا ننتشل أحدهم".

وأخبر المتطوّع لويس سالاس (27 عاما) من جانبه "الأصعب هو عندما يحدونا الأمل خلال زحفنا تحت الأنقاض... لكن عندما نصل إلى الضحايا نجدهم ميتين".

وقد أُنقذ رجل وابنه المراهق الأحد بعد حوالي أربعة أيّام تحت الأنقاض، بحسب صحافيين في كاراباجيدا المدينة الساحلية الواقعة شمال كركاس. وأنزل مسعفون فرنسيون وأميركيون الأب وابنه من فوق كومة من الأنقاض وقد ظهرت عليهما معالم الصدمة والتعب.

وأعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز، الأحد، أن عدد القتلى جراء الزلزال ارتفع إلى 1450 شخصا، مشيرا إلى تضرر 774 مبنى، من بينها 189 مبنى انهار بالكامل بسبب "أفظع كارثة طبيعية شهدها بلدنا في تاريخه".

سخط على الجيش

وفي كاراباجيدا حيث أظهرت لقطات مصورة أحياء كاملة سوّيت أرضا، أجبر سكان ممتعضون من تقاعس العسكر مجموعة من الجنود على حمل المجارف والمعاول والمشاركة في عمليات البحث.

وأخبر ألكسندر ميجاريس التاجر البالغ 26 عاما الذي تطوّع للمساعدة في عمليات الإسعاف "وصل جنرال مع حوالي عشرين جنديا مسلّحا وبقوا مكتوفي الأيدي. وكان علينا أن ننتشل ضحية وهم لم يحرّكوا ساكنا".

وأكّدت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز التي أعلنت تمديد إغلاق المدارس أسبوعا إضافيا أن "عمليات البحث والإنقاذ متواصلة. وقد عثرنا على ناجين أحياء... وما زال الأمل يحدونا".

في حيّ سان برناندينو في كركاس، تسلّق مسعفون مبنى انهارت ركائزه، مستخدمين مثاقيب لكسر الإسمنت ومشكّلين سلاسل بشرية لرفع الأنقاض يدويا.

وفي حيّ تشاكاو، بثّت لوحات إعلانية عملاقة صورا لمفقودين، على أمل المساعدة في العثور عليهم.

بحرا وجوا

وخلال ساعات طويلة قبل وصول طلائع الفرق الإسعافية الأجنبية، اضطر الفنزويليون للتفتيش بأيديهم بين الأنقاض بسبب النقص في المعدّات اللازمة.

وقد قيّدت الحكومة النفاذ إلى منطقة لا غوايرا، إحدى المناطق الأكثر تضرّرا، فارضة على المتطوّعين الراغبين في المساعدة الاستحصال على تصاريح دخول.

وتعجّب المسعف كارلوس إترياغو (27 عاما) من هذه الإجراءات قائلا "تخيّلوا أنكم بحاجة إلى تصريح لإنقاذ الأرواح!".

وأوفد بضع مئات الجنود من سلاح الجوّ الأميركي لدعم "توسيع الحركة الأساسية للملاحة الجوية الواردة والخارجة"، بحسب ما أفادت القيادة العسكرية الأميركية لأميركا اللاتينية والكاريبي (ساوثكوم).

ومن المرتقب أن تحطّ وحدة إضافية من حوالي 130 جنديا في البحرية الأميركية في ميناء لا غوايرا لإيصال إمدادات ومعدّات بحرا.

وتقدّمت الرئيسة الفنزويلية التي لقيت انتقادات من كلّ حدب وصوب على طريقة إدارتها للاستجابة للكارثة بالشكر للدول الـ24 التي أرسلت في المجموع أكثر من 520 طنّا من المواد و2700 مسعف و86 فريقا مع كلاب مدرّبة.

وأعلنت الدبلوماسية الصينية، الإثنين، عن نيّتها إرسال مساعدات إنسانية إلى فنزويلا بقيمة 100 مليون يوان (12,9 مليون يورو).

وتقدّر الأضرار الناجمة عن الزلزالين بقرابة 7 مليارات دولار، أي حوالي 6% من إجمالي الناتج المحلي في البلد، بحسب الأمم المتحدة.