موجز أنباء العالم الإثنين

اتفقت واشنطن وطهران على وقف الهجمات المتبادلة بالخليج، وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اجتماعاً بالدوحة، بينما أمهلت الحكومة العراقية المجموعات المسلحة لتسليم سلاحها، في حين التقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق.

اتفقت الولايات المتحدة وإيران على وقف الهجمات المتبادلة التي تسببت بتصعيد جديد في الخليج في الأيام الماضية، رغم توقيع مذكرة تفاهم بينهما، وفق مسؤول أميركي، فيما أعلنت طهران أن مسؤولين إيرانيين وعُمانيين بحثوا في مستقبل إدارة مضيق هرمز، الذي يشكّل أحد أبرز محاور المواجهة في الحرب.

وقال مسؤول أميركي إنه "من المقرر أن تستمر المحادثات الفنية في شأن مجالات مذكرة التفاهم كافة"، مضيفا أن "الجانبين سيوقفان (هجماتهما) في الوقت الراهن، وبإمكان السفن التحرك بِحُريّة" في مضيق هرمز وفي محيطه.

إلى ذلك، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الإثنين، إن السلطات الإيرانية طلبت اجتماعا سيُعقد الثلاثاء في الدوحة، وذلك بعد ساعات من نفي طهران معلومات بهذا الشأن.

شهداء في غزة

استشهد ثلاثة أشخاص بينهم طفل في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مجموعة فلسطينيين في دير البلح وسط قطاع غزة، على ما أفاد الدفاع المدني ومصدر طبي.

كما استشهد شخصان وأُصيب نحو 27 بقصف على خانيونس.

بغداد

أعلنت الحكومة العراقية، الإثنين، أنها ستُمهل المجموعات المقرّبة من طهران حتّى 30 أيلول/ سبتمبر، لتسليم سلاحها للدولة، وهو يصادف موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، والذي تتمسك بعض الفصائل بسلاحها بحجّة وجوده.

وزير الخارجية العراقي في دمشق

وصل وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الإثنين، إلى دمشق، في أول زيارة له إلى سورية منذ الإطاحة ببشار الأسد في نهاية 2024، حيث يلتقي مسؤولين بينهم الرئيس، أحمد الشرع، بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي عراقي.

دمشق

ندّدت وزارة الخارجية السورية، الإثنين، بالتوغلات والقصف الإسرائيلي في جنوب البلاد، غداة تصعيد شهدته قرية في محافظة درعا دفع سكانها للنزوح منها ليلا، وفق ما أفادت مصادر محلية ورسمية.

إسلام أباد

شنت باكستان، ليلا، ضربات جوية على شرق أفغانستان تسببت وفق حكومة طالبان بسقوط 36 قتيلا من المدنيين، فيما قالت إسلام أباد إنها استهدفت مسلحين من فصيل منشق عن حركة طالبان الباكستانية.

بودابست

تشتد موجة الحر، الإثنين، على أوروبا الوسطى والشرقية حيث يواجه أكثر من 130 مليون شخص على الأقل حرارة ستتخطى 35 درجة مئوية خلال فترة ما من النهار.

ومن المتوقع بصورة إجمالية أن تتخطى الحرارة القصوى 30 درجة لأكثر من 269 مليون نسمة في أوروبا (خارج تركيا)، مقابل أكثر من 380 مليونا الأحد، وفق تحليل يستند إلى توقعات الأرصاد الجوية الألمانية، ومركز الأبحاث المشتركة.

فنزويلا

باتت فرص العثور على ناجين ضئيلة، وبات صبر السكان ينفد الإثنين في فنزويلا، بعد الزلزالين القويين اللذين عاثا خرابا في البلد، وخلّفا قرابة 1500 قتيل في حصيلة قد تكون أعلى بكثير بعد.

وقد ضربت هزة أرضية جديدة بقوة 4,6 درجة مدينتي كراكاس ولا غوايرا الفنزويليتين بُعيد الساعة السابعة من صباح الإثنين بالتوقيت المحلي و11:00 بتوقيت غرينتش، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية (USGS).

كييف

قُتل سبعة أشخاص على الأقل، وأصيب أكثر من ثلاثين بجروح، الإثنين، جرّاء قصف صاروخي روسي على مدينتي دنيبرو وزابوريجي، على ما أفادت السلطات المحلية.

برلين

قُتل خمسة أشخاص بإطلاق نار، الإثنين، في مدينة بشمال ألمانيا، بحسب ما أعلنت الشرطة.

لندن

يكشف آندي بورنم المرشّح الأوفر حظّا لخلافة كير ستارمر في رئاسة الحكومة البريطانية، النقاب عن برنامجه الاقتصادي، الإثنين، في أوّل خطاب سياسي بارز له منذ استقالة رئيس الحكومة.

بكين وطوكيو

أعلنت بكين، الإثنين، إدراج 20 كيانا يابانيا في "القائمة السوداء" لتقييد الصادرات، حارمة هذه المجموعات من النفاذ إلى سلع صينية مزدوجة الاستخدام على الصعيد المدني والعسكري، في تصعيد جديد للتوتّرات مع طوكيو.

وقد وصفت طوكيو هذه القيود الجديدة، بأنها "غير مقبولة ومؤسفة جدا".

باكو

نددت أذربيجان، الإثنين، بقرار إسرائيل الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن إبان الحرب العالمية الأولى، في خطوة تشير إلى تصاعد حجم الخلاف بين تل أبيب وتركيا.