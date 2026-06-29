7 قتلى على الأقل من قصف روسي على أوكرانيا

أسفرت هجمات روسية بالصواريخ والمسيّرات على مدينتي دنيبرو وزابوريجيا في أوكرانيا عن مقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين، وفق السلطات المحلية.

قُتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 30 بجروح اليوم، الإثنين، جراء قصف صاروخي روسي على مدينتي دنيبرو وزابوريجيا، بحسب السلطات المحلية.

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وأسفرت غارة صاروخية روسية على دنيبرو في الوسط الشرقي لأوكرانيا عن سقوط 5 قتلى و28 جريحا على الأقل، "بينهم 4 في حالة حرجة"، بحسب ما أعلن رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة دنيبروبتروفسك، ألكسندر غانجا.

وأظهرت صور نشرها على حسابه في "تليغرام" مبنى تحطّم زجاجه وجثّة وسط بقع دماء.

وأفادت الشرطة في بيان بأن: "القوات الروسية نفذت هجوما جويا على شركة خاصة في مدينة دنيبرو" التي غالبا ما تتعرّض لقصف روسي، مرفقة البيان بصور يظهر فيها مصابون يُجلَون على حمالات.

وفي جنوب أوكرانيا، قُتل شخصان وأصيب 6، بينهم طفل، في ضربة لمسيّرة روسية استهدفت حافلة في مدينة زابوريجيا، وفق ما أعلن رئيس الإدارة العسكرية في المنطقة، إيفان فيدوروف.