المحكمة العليا الأميركية ترفض طلب ترامب تقييد حق المواطنة بالولادة

قضت المحكمة العليا الأميركية بغالبية 6 أصوات مقابل 3 أصوات، بالإبقاء على حق الحصول على الجنسية الأميركية للمولودين على أراضي الولايات المتحدة، فيما دعا ترامب الكونغرس إلى التحرك ضد القرار.

رفضت المحكمة العليا الأميركية، الثلاثاء، مسعى دونالد ترامب للحد من حق المواطنة المكتسب بالولادة في الولايات المتحدة، فيما دعا الرئيس الكونغرس إلى التحرّك ضدّ قرار المحكمة.

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وفي قرار طال انتظاره صدر في اليوم الأخير من الدورة القضائية، قضت المحكمة بغالبية ستة أصوات في مقابل ثلاثة، بالإبقاء على حق الحصول على الجنسية الأميركية للمولودين على أراضي الولايات المتحدة.

وردا على ذلك، دعا الرئيس الأميركي الكونغرس، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، إلى التحرّك ضدّ قرار المحكمة العليا.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "أيّدت المحكمة العليا حق المواطنة بالولادة، وهذا أمر مؤسف لبلادنا، لكن يمكننا بسهولة تعويض ذلك في الكونغرس من خلال تشريع".

وكان ترامب قد وقّع، في اليوم الأول من ولايته الثانية، أمرا تنفيذيا يقضي بحرمان الأطفال المولودين لوالدين يقيمان في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية أو يحملان تأشيرات مؤقتة، من الحصول تلقائيا على الجنسية الأميركية.

غير أن المحاكم الأدنى درجة أوقفت تنفيذ هذا القرار، محتجّة بالدستور.

وأيدت المحكمة العليا هذا الرأي. وكتب رئيسها جون روبرتس "الأطفال المولودون في الولايات المتحدة لوالدين موجودين فيها بصورة غير قانونية أو مؤقتة (..) هم مواطنون منذ الولادة".