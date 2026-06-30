مضيق هرمز: معبر الطاقة وورقة مساومة إيران في الحرب وبعدها

يواصل مضيق هرمز تصدّر المشهد الجيوسياسي والاقتصادي العالمي بعد الحرب الأخيرة، مع احتدام الخلاف بين واشنطن وطهران حول آلية إدارة أحد أهم المعابر البحرية للطاقة، فيما تسعى إيران وعُمان إلى دور أكبر في تنظيم حركة السفن وطرح بدل خدمات

يعدّ مضيق هرمز شريانا حيويا لنقل النفط والغاز الطبيعي المسال من منطقة الخليج إلى العالم، وقد اكتسب أهمية متزايدة في ظل الحرب على إيران، ما جعل مستقبله محط تجاذب بين الولايات المتحدة وإيران لمرحلة ما بعد الحرب.

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يشدد المسؤولون الإيرانيون منذ أسابيع على أن الملاحة في المضيق لن تعود الى ما كانت عليه قبل الحرب، وقد أغلقت طهران المضيق عمليا منذ اندلاع الحرب، وما انفكّت تشدد منذ توقيعها على مذكرة التفاهم مع واشنطن على أن إدارة هرمز مستقبلا تعود حصرا إليها وإلى سلطنة عُمان، متحدثة عن فرض بدل خدمات على حركة الملاحة، وهو ما ترفضه بشدة الولايات المتحدة.

فما هي أبرز مقوّمات مضيق هرمز؟

الموقع الإستراتيجي

يقع مضيق هرمز بين إيران وسلطنة عُمان ويربط مياه الخليج بخليج عُمان، ويُعد من أكثر الممرات البحرية عرضة للمخاطر، نظرا إلى ضيق عرضه البالغ نحو 50 كيلومترا، وقلة عمقه الذي لا يتجاوز 60 مترا.

وتنتشر في المضيق جزر صحراوية وأخرى ذات كثافة سكانية منخفضة، لكنها ذات أهمية إستراتيجية كبيرة، بينها هرمز وقشم ولارك الإيرانية.

وعلى الساحل العُماني، تقع شبه جزيرة مسندم، وتفصلها عن بقية السلطنة أراض تابعة للإمارات.

وقبالة سواحل الإمارات، تشكل الجزر الثلاث، طُنب الكبرى، وطُنب الصغرى، وأبو موسى نقطة تطل على سواحل الخليج. وتسيطر إيران على الجزر الثلاث منذ عام 1971، والإمارات تطالب بها.

شريان للنفط والغاز

يُعدّ مضيق هرمز مسار الشحن الرئيسي الذي يربط الدول الغنية بالنفط في الالإقليم بأسواق آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية.

وفي 2024، عبَر المضيق نحو 20 مليون برميل من النفط الخام يوميا، بحسب وكالة الطاقة الأميركية، ما يمثّل نحو 20% من الاستهلاك العالمي. ومر عبره أيضا نحو خُمس تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمي، والوارد بغالبيته من قطر.

وأدى إغلاق المضيق من قبل طهران إلى اضطراب في أسواق الطاقة، وارتفاع أسعار النفط والغاز عالميا، إضافة الى تأثر حركة الشحن والتجارة.

وانخفضت أسعار النفط مع استعادة المضيق بعضا من حركته، بعد توقيع إيران والولايات المتحدة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب في 17 حزيران/ يونيو.

توترات وتهديدات

نصّت المذكرة على إعادة فتح المضيق، على أن ترفع الولايات المتحدة الحصار الذي فرضته على موانئ إيران اعتبارا من نيسان/ أبريل.

ويبقى مستقبل المضيق نقطة شائكة في المباحثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق نهائي خلال مهلة 60 يوما.

وتطالب كل من إيران وسلطنة عُمان المشاطئتين للمضيق بالسيادة على هرمز وحركة العبور عبره، وقد أعلنتا أنهما تدرسان فرض بدل خدمات.

وتتمسك طهران بأن تقتصر حركة العبور في المضيق حاليا على مسار حددته، وتحذّر أي سفينة من اعتماد مسار مغاير. وعاد التوتر في الأيام الماضية، مع هجمات على سفن نُسِبت إلى إيران، ردّت عليها الولايات المتحدة بقصف أهداف عسكرية في الجمهورية الإسلامية.

وتنصّ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي لم تصادق عليها إيران، على أن السفن تحظى في المضائق المستخدمة في الملاحة الدولية: "بحق المرور العابر الذي لا يجوز أن يعاق".

ويقول أستاذ القانون الدولي في كلية "وستمنستر" للحقوق، ماركو روشيني، إن: "نظام المرور يعدّ إلى حد كبير جزءا من القانون الدولي العُرفي".

وأعلنت عُمان وإيران أنهما ستعملان على اتفاق بشأن الإدارة المستقبلية للملاحة في المضيق، وإمكان تحصيل بدل خدمات، من دون الحديث عن فرض "رسوم عبور".

ويرجّح المحلل في شركة تتبّع حركة الملاحة "كبلر"، دميتريس أمباتزيديس، أن اعتماد مصطلح بدل خدمات عوضا عن رسم عبور: "قد يكون محاولة لجعل هذا المطلب أكثر قبولا من الناحية القانونية".

ويضيف: "من منظار القانون البحري الدولي، قد يتوفر مجال لفرض رسوم مرتبطة بخدمات محددة تُقدّم، مثل مكافحة التلوث، أو المساعدة في الملاحة، أو الدعم في حالات الطوارئ".

وتطرقت عُمان إلى أن تحصيل الرسوم وفق ما هو معتمد في مضيقي سنغافورة وملقا (ماليزيا)، قد يكون متوافقا مع القانون الدولي.

ويشرح أمباتزيديس أن مسقط: "تشير على الأرجح، على سبيل المقارنة على الأقل، إلى آلية التعاون المعتمدة من قبل المنظمة البحرية الدولية بشأن هذين المضيقين"، والعائدة إلى العام 2007.

لكنه يلفت إلى أن هذه الآلية: "تقوم على التعاون والتقاسم الطوعي لتكلفة الأمن والملاحة وحماية البيئة، ولا تشكّل سابقة تسمح لدولة مشاطئة بأن تفرض بشكل أحادي رسوما على السفن العابرة لمضيق دولي".

وحذّر وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، خلال زيارته الخليج الأسبوع الماضي، من أن خطوة كهذه قد تمتد "كالعدوى" إلى ممرات أخرى، مشددا على أن: "الممرات المائية الدولية لا تتبع لأي بلد. هذا مبدأ أساسي في العالم اليوم، ومن دونه ستعمّ الفوضى".