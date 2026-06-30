موجز أنباء العالم الثلاثاء

تتواصل التحركات الدبلوماسية لاحتواء التوتر في الشرق الأوسط، مع مباحثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران في الدوحة، واجتماعات بشأن غزة، بالتزامن مع تطورات ومستجدات في السودان وأوكرانيا والعديد من القضايا حول العالم.

تستضيف الدوحة مبعوثين أميركيين وإيرانيين لعقد مباحثات في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب، مع تأكيد الوسيط القطري أن الطرفين لن يعقدا لقاءات مباشرة خلال الأيام المقبلة.

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وأعلنت إيران عقد مباحثات الأربعاء بشأن الإفراج عن أصول مجمّدة تعود لها، مؤكدة أن وفدها لا يعتزم عقد اجتماع مباشر مع المفاوضين الأميركيين.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، بأن المبعوثَين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيلتقيان في قطر بالوسطاء الذين يعملون على التوصل إلى اتفاق يضع حدا نهائيا للحرب.

وبحسب مسؤول أميركي، اتفق الجانبان على وقف الهجمات التي تجددت في الأيام الأخيرة رغم توقيعهما في منتصف حزيران/ يونيو، مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. ومهّدت هذه المذكرة التي توسطت فيها باكستان وقطر، لمفاوضات هدفها التوصل إلى اتفاق نهائي خلال مهلة 60 يوما.

وفي مدينة باوه في غرب إيران، قُتل عنصران من الحرس الثوري الإيراني بالرصاص في "هجوم إرهابي" قرب الحدود مع إقليم كردستان العراق المتمتع بحكم ذاتي، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

غزة/ القاهرة

أفاد مسؤول في حركة حماس ومصادر مطلعة، بأن وفدا قياديا من الحركة وصل إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع الوسطاء بشأن اتفاق وقف النار ومستقبل غزة.

السودان

أعلنت قوات متحالفة مع الجيش السوداني، السيطرة على مدينة كلبس في ولاية غرب دارفور على الحدود مع تشاد، بعدما كانت تحت سيطرة قوات "الدعم السريع"، فيما لم يصدر عن الأخيرة نفي أو تأكيد.

فرنسا/ الجزائر

أعرب محامي المؤثر الجزائري أمير بوخورس، الذي اختُطف في فرنسا أواخر العام 2024، عن قلقه من أن يتم استخدام وكيل قنصلي جزائري مسجون في إطار التحقيق في هذه القضية، كورقة ضغط لإطلاق سراح الصحافي كريستوف غليز من جانب الجزائر.

الحرب الروسية الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات الدفاع الجوي اعترضت 419 مسيرة أوكرانية خلال الليل، بما في ذلك فوق منطقة موسكو حيث قُتل طفل يبلغ ستة أشهر بحسب السلطات المحلية.

التجارة بين أوروبا وأميركا

يلغي الاتحاد الأوروبي بدءا من الأربعاء الرسوم الجمركية على السلع الأميركية، وفاء بالتزامه في الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه العام الفائت مع واشنطن.

بريطانيا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني المستقيل كير ستارمر، أن بريطانيا ستنفق حوالي 300 مليار جنيه إسترليني (387 مليار دولار) خلال السنوات الأربع المقبلة لتحديث قواتها المسلحة في ظل مخاطر متزايدة.

وأعلنت الحكومة البريطانية، أن الأطباء في إنجلترا صوّتوا لصالح قبول عرض يتعلق بالأجور وظروف العمل ما يضع حدا لسلسة من الإضرابات.

إسبانيا

شهدت إسبانيا تقديم أكثر من مليون طلب لتسوية أوضاع مهاجرين غير نظاميين، في إطار خطة ضخمة أطلقتها الحكومة الاشتراكية في منتصف نيسان/ أبريل وينتهي العمل فيها الثلاثاء، بينما أثارت معارضة من اليمين واليمين المتطرف.

فرنسا

فُتح تحقيق بتهمة "محاولة الاغتيال" عقب هجوم غير مسبوق بطرد مفخخ في موناكو أسفر عن إصابة رجل أعمال من أصل أوكراني واثنين من مساعديه بجروح خطرة، وفق ما أفادت الثلاثاء النيابة العامة في الإمارة من دون تصنيف الحادث على أنه "عمل إرهابي" في هذه المرحلة.

أميركا/ غانا

أعلن محامو أشخاص تم ترحيلهم من الولايات المتحدة إلى غانا قبل نقلهم لاحقا إلى دول أخرى، أنهم تقدموا بشكوى ضد أكرا أمام أعلى هيئة قضائية معنية بحقوق الإنسان في غرب إفريقيا.

بورما

قُتل خمسة أشخاص وفُقد نحو 15 آخرين إثر انهيار منجم مهجور لليشم في بورما عقب هطول أمطار موسمية غزيرة، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

أميركا

فتحت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية (اف ايه ايه) تحقيقا بعد أن أبلغ قائد طائرة ركاب كانت تقترب من مطار جون إف كينيدي في نيويورك، عن اصطدام بطائرة مسيّرة.

فنزويلا

ألحق الزلزالان القويان اللذان ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي أضرارا أو دمارا بأكثر من 58 ألف مبنى، وفق تقييم أولي لبيانات من الأقمار الاصطناعية نشرته وكالة الفضاء الأميركية (ناسا).

اتهمت زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة جائزة نوبل للسلام ماريا كورينا ماتشادو الحكومة بعرقلة عودتها إلى البلاد، في وقت ترزح فنزويلا تحت وطأة زلزالين متتاليين ضرباها الأسبوع الماضي وأسفرا عن مقتل أكثر من 1700 شخص.