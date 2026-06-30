"العالم تغيّر".. "ناتو" يضخّ المليارات لزيادة التسلّح

تركز دول الحلف على رفع القدرة الإنتاجية للصناعات العسكرية، بعد زيادة غير مسبوقة في الإنفاق الدفاعي، ويسعى الحلف إلى تسريع تصنيع الأسلحة والذخائر لمواكبة التحديات التي كشفتها الحروب الأخيرة، وبريطانيا تخصّص 300 مليار جنيه إسترليني في 4 سنوات للتسلّح.

بعد عام على تعهدها التاريخي في لاهاي بزيادة إنفاقها الدفاعي، تواجه دول حلف شمال الأطلسي، "ناتو"، هذه السنة خلال قمتها المرتقبة في أنقرة تحديا آخر يقضي بحمل القطاع الصناعي على إنتاج أسلحة بكميات كافية.

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ومع تدفق الأموال على الميزانيات الدفاعية، التي ارتفعت العام الماضي بمقدار 90 مليار دولار في أوروبا وكندا وحدهما، يعتزم الحلف تحويل هذه الأموال إلى قوة نارية.

وقال الأمين العام للحلف، مارك روته، إن: "السيولة النقدية جوهرية، لكن لا يمكن وقف صاروخ أو دبابة بدولار أو بيورو".

وأضاف: "علينا أن نحول الأموال إلى قدرات جاهزة للقتال، وبسرعة. هذه أولويتنا المشتركة".

وستكون هذه القضية محورية في أنقرة، حيث يتوقع أن يبرم قادة الحلف صفقات بمليارات الدولارات، خلال منتدى صناعي خاص على هامش القمة.

وكشفت الحربان في أوكرانيا وإيران عن التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي لإنتاج أسلحة بكميات كافية، وخلال فترات زمنية قصيرة.

فقد أظهر الغزو الروسي لأوكرانيا قدرات أوروبا المحدودة على هذا الصعيد، إذ سلط الضوء على النقص في القدرات الأساسية، وفترات الانتظار الطويلة للإنتاج.

وفي الوقت نفسه، أدت الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران إلى استنزاف المخزون الأميركي من الأسلحة، ما سبّب ضغطا شديدا على الشركات لإعادة الإنتاج.

وبالنسبة إلى أوروبا، فإن الحاجة إلى تكثيف الجهود على هذا الصعيد تكتسب أهمية جوهرية، في ظل سعي القارة إلى الحد من اعتمادها على واشنطن بسبب الشكوك المتزايدة حول موثوقية الأخيرة، والتحذيرات من أن روسيا قد تشن هجمات في السنوات المقبلة.

وقال مفوض الدفاع في الاتحاد الأوروبي، أندريوس كوبيليوس: "تعلمنا كيف نجمع أموالا إضافية، لكن علينا أن نتعلّم كيف ننفقها بطريقة فعّالة؛ من أجل التفوق على روسيا في الإنتاج والابتكار والقوة النارية".

وتشدد الشركات المصنّعة على أن التغيير بدأ فعليا، بعد عقود من النقص العام في الاستثمارات في الدفاع.

وقال الأمين العام لجمعية الصناعات الدفاعية الأوروبية، كامي غران، إن: "العديد من الشركات المصنّعة تستثمر قي قدرات إنتاجية أكبر بكثير".

لكنه أضاف: "هل يعني هذا أننا في المكان الذي ينبغي أن نكون فيه تماما؟ على الأرجح لا".

السيادة الوطنية

ويعود ذلك لأسباب متعددة، منها طبيعة الصناعة الدفاعية نفسها، إذ إنها ترتبط ارتباطا وثيقا بمسائل السيادة الوطنية لكل دولة.

وقال كوبيليوس بهذا الصدد: "لدينا في الاتحاد الأوروبي 27 سوقا للدفاع، تحكمها 27 مجموعة من القواعد"، مشيرا إلى أن: "هذه التجزئة مكلفة"، وتمنع ازدهار الشركات المتوسطة والصغرى التي تلعب دورا محوريا في الابتكار.

كما أن الشركات الكبرى في هذا القطاع لا تجد محفّزات للاستثمار، لأنها واثقة من حصولها على الأولوية على الصعيد الوطني، على ما أوضح خبير اقتصاد الدفاع في معهد "بروغل" في بروكسل، غونترام فولف، مضيفا أن النتيجة هي ميل مؤسف إلى زيادة الأسعار.

ورأى كوبيليوس أن الحلّ لهذه المسألة يكمن في إقامة: "سوق موحدة للدفاع". غير أن الصناعيين الأوروبيين يُبدون تحفّظات كبيرة في هذا الصدد.

وقال نائب رئيس مجموعة "داسو" الفرنسية للشؤون الأوروبية، إيف ماري غورلان: "ناقشنا ذلك معا داخل جمعيتنا، وتوصلنا إلى استنتاج مشترك بأن سوق الدفاع لا يمكن وصفها فعليا بسوق موحدة".

تبسيط القواعد

وقال غونترام فولف إن: "المشتريات الألمانية الموجهة إلى الشركات الوطنية ازدادت من حوالى 30% في فترة 2020-2021 إلى 60% اليوم، في فترة 2025-2026". وفي هذا السياق، ألغت ألمانيا مؤخرا عقدا لشراء فرقاطات من شركة هولندية، لتعهد به إلى شركة ألمانية بعد تقليص حجمه.

ويفضل الصناعيون اليوم التشديد على ضرورة تبسيط القواعد المتبعة. وقال غران: "حين نريد اليوم إنشاء مصنع أسلحة... يستغرق الأمر أحيانا سنتين للانتقال من القرار إلى الشروع فعليا في الأشغال". وتكمن المشكلة الكبرى الثانية في قلة المرونة، وصعوبة تكييف سلاسل الإنتاج.

ولخص كوبيليوس الوضع بالقول إن الأوروبيين يصنعون "أزياء راقية"، في حين أن المطلوب إنتاج "ملابس جاهزة" بكميات ضخمة مثلما فعلت أوكرانيا.

وأوضح أن: "الروس أنتجوا العام الماضي 2000 صاروخ باليستي وصاروخ كروز. نحن لا ننتج سوى 250 صاروخ كروز، ولا ننتج أي صواريخ باليستية. الأوكرانيون بدأوا في إنتاجها العام الماضي، وسيصنعون منها 700 هذه السنة، لأنهم يصنعونها بمستوى كاف من الفاعلية".

وعلى ضوء ذلك، تتجه الشركات الأوروبية بأعداد متزايدة إلى تطوير شراكات مع الشركات الأوكرانية للاستفادة من خبرتها، ولا سيّما في قطاع المسيّرات.

وقال كامي غران ملخصا الأمر: "إنه نموذج يجب أن نستوحي منه، من حيث قدرته على الابتكار والإنتاج السريع بتكاليف مقبولة".

بريطانيا تخصّص 300 مليار جنيه إسترليني

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني المستقيل، كير ستارمر، اليوم الثلاثاء أن بريطانيا ستنفق حوالى 300 مليار جنيه إسترليني (387 مليار دولار) خلال السنوات الأربع المقبلة، لتحديث قواتها المسلحة في ظل المخاطر المتزايدة.

وقال ستارمر عارضا خطته لـ10 سنوات للاستثمار في القطاع الدفاعي، بعد إرجاء الكشف عنها لأشهر: "علينا القيام بما ينبغي لمواجهة هذا العالم الجديد، والحفاظ على أمن بلادنا واغتنام الفرص الناجمة عن الاستثمار في قدراتنا السيادية".

وأوضح ستارمر الذي يغادر منصبه الشهر المقبل، أن الميزانية الإجمالية للدفاع ستزداد بمقدار 15 مليار جنيه إسترليني خلال السنوات الأربع المقبلة، لتصل إلى حوالى 300 مليار.

وقال في كلمته: "اتخذت العام الماضي قرارا يصب في المصلحة الوطنية، بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق على المساعدات وتوجيهها نحو الدفاع، وحققت أكبر زيادة في الإنفاق الدفاعي منذ نهاية الحرب الباردة".

وتابع: "كان هذا الخيار الصائب لأن العالم تغير، والأمن القومي هو الأمن الاقتصادي".

وأضاف: "اليوم نزيد الإنفاق الدفاعي أكثر"، مشيرا إلى: "تمويل إضافي بقيمة 15 مليار جنيه إسترليني من خلال... إعادة ترتيب أولويات الإنفاق عبر القطاعات الحكومية كافة".

وكانت وزارة الدفاع أفادت في وقت سابق في بيان، بأن الخطة تخصص أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني (6,6 مليار دولار) للطائرات المسيّرة وللأنظمة الذاتية القيادة على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وأرجئ إعلان هذه الخطة مرارا بسبب خلافات تتعلق بالتمويل، بعدما تعهد ستارمر بالأساس بتقديمها قبل قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا، في السابع والثامن من تموز/ يوليو.

وفاقم هذا التأخير الأزمة السياسية التي قادت إلى سقوط ستارمر الأسبوع الماضي، بعدما استقال وزير الدفاع، جون هيلي، وتلاه في ذلك وزير الدولة للقوات المسلحة، آل كارنز.

واتهم هيلي رئيس الحكومة ووزيرة المال، ريتشل ريفز، بعدم توفير الموارد الكافية: "للدفاع عن البلاد في هذه الفترة من التهديدات المتزايدة".

كذلك، أعرب العديد من المسؤولين العسكريين عن تخوفهم من وضع خطة محدودة؛ لا تسمح للمملكة المتحدة بالالتزام بتعهداتها تجاه الحلف الأطلسي، في ظل ضغوط أميركية شديدة بشأن الميزانية العسكرية.

وتعهدت بريطانيا، على غرار سائر دول الحلف الأطلسي، بزيادة ميزانيتها العسكرية إلى 3,5% من ناتجها الداخلي الإجمالي بحلول 2035، بعد مطالبة واشنطن المتكررة للحلفاء بزيادة إنفاقهم العسكري.

ويأمل ستارمر أن تصبح خطة الإنفاق الدفاعي من ركائز إرثه السياسي، ووصفها في بيان أصدره في وقت متأخر من يوم أمس، الإثنين، بأنها: "استثمار يغيّر قواعد اللعبة".

وأكد أنها: "ستحافظ على أمن بلادنا وسلامتها لفترة طويلة في المستقبل"، مضيفا أن: "هذا الاستثمار الحاسم سيعزز قواتنا المسلحة برا وبحرا وجوا، من خلال ضمان امتلاك عسكريينا القدرات فائقة التطور الضرورية لردع التهديدات الناشئة، وضمان أمن الشعب البريطاني".