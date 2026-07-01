تقرير: ترامب بحث خيار عودة الحرب على إيران

تكشف تقارير أميركية عن تباين في داخل الإدارة الأميركية بشأن التعامل مع الملف الإيراني، بين اتجاه يفضل مواصلة المسار الدبلوماسي وآخر يدرس خيارات تصعيدية، في وقت تتواصل فيه الاتصالات غير المباشرة وسط محاولات لاحتواء التوتر ومنع انزلاق الأوضاع.

كشفت تقارير أميركية أن الرئيس دونالد ترامب ناقش خلال الأيام الماضية خيار العودة إلى مواجهة عسكرية واسعة مع إيران، قبل أن يتراجع عن ذلك ويميل إلى مواصلة المسار الدبلوماسي، في وقت أكد فيه نائب الرئيس جيه دي فانس عدم تسجيل أي هجمات إيرانية على السفن خلال الأسبوعين الماضيين.

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وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، أجرى ترامب محادثات متعددة مع وزير الحرب بيت هيغسيث ورئيس هيئة الأركان الجنرال دان كين، تمحورت حول إمكانية التخلي عن المفاوضات واللجوء إلى ضربات عسكرية واسعة، رغم اتفاق التفاهم الموقع بين واشنطن وطهران في 18 يونيو/حزيران.

وأشارت المصادر إلى أن حالة الجمود في المفاوضات دفعت ترامب إلى بحث بدائل عسكرية، حيث طُرحت خيارات تشمل استئناف الضربات الجوية على مواقع داخل إيران، إلا أنه لم يوافق على تنفيذ أي منها.

وأضافت التقارير أن ترامب فضّل في نهاية المطاف إبقاء القنوات الدبلوماسية مفتوحة، مع إبداء مرونة تجاه تجاوز المهل الزمنية المحددة للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الملف النووي الإيراني.

وفي السياق نفسه، قال مسؤول في البيت الأبيض إن الإدارة الأميركية ما زالت تفضل الحل الدبلوماسي، محذراً من أن فشل التوصل إلى اتفاق سيقود إلى خيارات أخرى.

من جانبه، أكد نائب الرئيس جيه دي فانس أن واشنطن تتابع مسار المفاوضات مع إيران، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تمتلك بدائل متعددة في حال عدم نجاحها، لافتاً إلى أن طهران لم تنفذ أي هجمات على السفن مؤخراً وأن حركة النفط عبر مضيق هرمز مستمرة بشكل طبيعي.

كما أشار فانس إلى أن الولايات المتحدة سترد في حال استهداف السفن، مؤكداً في الوقت ذاته أن الوضع الحالي يمنح فرصة حقيقية للاستمرار في المسار الدبلوماسي.

وفي سياق متصل، تحدث مسؤولون أميركيون عن وجود قناة اتصال ميدانية بين الجانبين لتفادي التصعيد، فيما نفت طهران وجود أي تنسيق مباشر مع واشنطن، معتبرة أن مضيق هرمز شأن سيادي إيراني.

وتبقى مسألة فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز إحدى أبرز نقاط الخلاف العالقة بين الطرفين، في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية لتفادي أي تصعيد جديد.