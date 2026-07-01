طهران تستعد لتشييع علي خامنئي وسط إجراءات أمنية مشددة

تتواصل في العاصمة الإيرانية التحضيرات لمراسم تشييع المرشد الإيراني السابق، علي خامنئي، الذي قُتل بداية الحرب. وشملت الاستعدادات تجهيز منصة خاصة للنعوش، وتعزيز التدابير الأمنية، إلى جانب ترتيبات لاستقبال وفود رسمية وشعبية ستشارك في مراسم التأبين

صورة للمرشد الأعلى السابق، علي خامنئي، في أحد شوارع طهران (Getty Images)

تتواصل في مصلى الإمام الخميني بالعاصمة الإيرانية طهران الاستعدادات لإقامة مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق، علي خامنئي، الذي قُتل في الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط/ فبراير الماضي.

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ونُصبت منصة كبيرة في ساحة المصلى، لوضع النعش ونعوش الأشخاص الذين لقوا حتفهم في الهجوم نفسه.

ولوحظ أن المنطقة المحيطة بالمنصة أُحيطت بكتل خرسانية، مع فرض قيود مشددة على الوصول إليها.

كما رُكّب نظام تبريد في ساحة المصلى؛ للتخفيف من درجات الحرارة المرتفعة على المشاركين في مراسم التشييع.

ومن المقرر تنظيم مراسم تأبين رسمية دولية يوم الجمعة المقبل، بمشاركة رؤساء دول ومسؤولين كبار وقادة دينيين.

كما يُتوقع أن تبدأ مراسم التشييع لعامة الشعب يوم السبت 4 تموز/ يوليو، بوفود المشاركين ابتداء من الساعة السادسة صباحا إلى مصلى الإمام الخميني، للوقوف دقيقة صمت وتقديم واجب العزاء.

وتخطط السلطات لدفن الجثمان يوم 9 تموز/ يوليو في مرقد الإمام الرضا بمدينة مشهد.