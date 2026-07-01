موجز أنباء العالم الأربعاء

بدأت بالدوحة محادثات أميركية إيرانية لتهدئة التوترات، وسمّى الرئيس السوري، أحمد الشرع، أعضاء مجلس الشعب الانتقالي، وأكد وزير الأمن الإسرائيلي بقاء قواته بـ"المنطقة الأمنية"، فيما قطعت طهران مقابلة رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد قاليباف.

بدأت في الدوحة، اليوم الأربعاء، محادثات فنية غير مباشرة بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين عبر وسطاء، في إطار مساع دبلوماسية وجهود لتهدئة التوترات بعد ضربات تبادلها الطرفان.

لندن

تعتزم شركات الشحن البحري ونقابات القطاع العالمي، الإبقاء على تصنيف مضيق هرمز كمنطقة حرب، حتى التاسع من تموز/ يوليو على الأقل، وذلك رغم الهدنة الهشة بين الولايات المتحدة وإيران، وفق بيان مشترك.

طهران

قطع التلفزيون الرسمي الإيراني، الثلاثاء، بث مقابلة مع رئيس مجلس الشورى وكبير المفاوضين في المحادثات مع الولايات المتحدة، محمد باقر قاليباف، ما أثار انتقادات من فريقه.

إسرائيل ولبنان

أكد وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن قواته ستبقى في "المناطق الأمنية" في لبنان وسورية وغزة، من دون تحديد جدول زمني للانسحاب.

دمشق

سمّى الرئيس السوري، أحمد الشرع، أعضاء الثلث المتبقي من مجلس الشعب الانتقالي، بعد أشهر من اختيار الثلثين الآخرين عبر لجان انتخابية، على أن يعقد الإثنين المقبل، أولى جلساته منذ الإطاحة بالنظام السابق، في خطوة يرى محللون أنها تشكّل اختبارا جديدا للمرحلة الانتقالية.

إسطنبول

يرى الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في قمة حلف شمال الأطلسي المقرر عقدها الأسبوع المقبل في أنقرة، فرصة لتعزيز مكانة تركيا على الساحة الدولية، وفقا لما يرى عدد من الخبراء، فيما يواجه معارضوه في الداخل قمعا متزايدا.

السفارة الأميركية في القدس المحتلة

وقّعت الولايات المتحدة اتفاقا لبناء سفارتها الدائمة في القدس المحتلة، في خطوة قالت إسرائيل إنها تعكس "التحالف الوثيق" بين البلدين.

بورما

قُتل أكثر من مئة ألف شخص من جميع الأطراف في بورما، منذ اندلاع النزاع الذي أعقب الانقلاب العسكري العام 2021، بحسب ما أفادت منظمة متخصصة في مراقبة النزاعات المسلحة.

جرائم ضد الإنسانية في السودان

أكدت منظمة العفو الدولية، ارتكاب قوات الدعم السريع السودانية، جرائم ضد الإنسانية، وأعمال تطهير عرقي خلال هجومها على مدينة الفاشر، بين عامي 2024 و2025.

أوكرانيا

أظهر تحليل أجرته وكالة فرانس برس لبيانات سلاح الجو الأوكراني أن موسكو أطلقت عددا أقل من الطائرات المسيّرة والصواريخ على أوكرانيا في حزيران/ يونيو، مقارنة بالشهر الذي سبق، في وقت كثّفت كييف هجماتها المضادة على روسيا.

فنزويلا

يواصل الفنزويليون، بمساعدة فرق متخصصة من أنحاء العالم، البحث عن ناجين بعد أسبوع من زلزالين عنيفين متتاليين، تسببا بمقتل نحو 2000 شخص، وفقدان آلاف آخرين.

احترار المحيطات

أعلن مرصد "كوبرنيكوس مارين" الأوروبي، أن محيطات العالم شهدت الشهر الماضي، أكثر أشهر حزيران/ يونيو، حرارة على الإطلاق، وقد تسجل أرقاما قياسية جديدة في 2026 تحت وقع التأثيرات المشتركة لظاهرة "إل نينيو" والاحترار المناخي.

مدريد

كان النصف الأول من العام 2026 بصورة إجمالية، "الأكثر حرا المسجل على الإطلاق" في إسبانيا مع ارتفاع متوسط الحرارة بمقدار 1,6 درجة مئوية عن المستوى الاعتيادي، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية.

وسجلت إسبانيا خلال حزيران/ يونيو، ما لا يقل عن 1028 حالة وفاة، يمكن ربطها بموجة الحر التي تجتاح أوروبا حاليا، وفق بيانات أصدرها معهد "كارلوس الثالث للصحة" في مدريد.

واشنطن

سجّل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، دخلا بلغ نحو 1,2 مليار دولار من نشاطاته المتعلقة بالعملات المشفرة في العام 2025، وفق وثائق كشف عنها المكتب الأميركي لأخلاقيات الحكومة.

"أنثروبيك" ونماذجها للذكاء الاصطناعي

تبدأ شركة "أنثروبيك" قريبا إتاحة أقوى نماذجها للذكاء الاصطناعي، وهما "فيبل 5" و"ميثوس 5"، مجددا على مستوى العالم، بعدما رفعت الحكومة الأميركية القيود المفروضة على الدول التي يمكن إطلاقها فيها، حسبما أعلنت الشركة.

البنك الدولي والصين

يعتزم البنك الدولي، وقف قروضه للصين اعتبارا من العام 2031 على أن يقلص التزاماته تدريجيا حتى ذلك الحين، على ما أفاد مصدر مطلع على المسألة، مؤكدا معلومات أوردتها صحيفة "فاينانشل تايمز".

إسلام أباد

قال الجيش الباكستاني إنه اعترض أربع مسيّرات أطلقت من أفغانستان في اليوم السابق، في أحدث واقعة خلال أشهر من الصراع المستمر بين البلدين المتجاورين.