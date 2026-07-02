إيران: مقتل 6 مقاتلين من البيشمركة في اشتباكات مع الحرس الثوري

قتل 6 عناصر من قوات البيشمركة الكردية في اشتباكات مع الحرس الثوري غربي إيران قرب الحدود مع كردستان العراق.

أعلن حزب كردي إيراني معارض، الخميس، مقتل ستة من مقاتليه في اشتباكات مع الحرس الثوري في غرب إيران قرب الحدود مع كردستان العراق.

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وجاء في منشور للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني على منصة "إكس"، أن "ستة من البيشمركة" قتلوا في قتال دار ليل الأربعاء - الخميس قرب قرية قزقابان، على بعد نحو ثلاثة كيلومترات من مدينة بيرانشهر.

و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" الإيراني هو أحد الفصائل الكردية المتمرّدة التي لديها معسكرات وقواعد في إقليم كردستان العراق المتمتع بالحكم الذاتي، ولها وجود سري في غرب إيران ذي الغالبية الكردية، بما في ذلك في بيرانشهر.

خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، شنّت الأخيرة ضربات متكرّرة ضد هذه الفصائل، بما في ذلك "الحزب الديمقراطي الكردستاني" الإيراني، داخل كردستان العراق.

وتصنّف إيران هذه الفصائل "منظّمات إرهابية"، وتتهمها بخدمة المصالح الغربية أو الإسرائيلية.

وفي بدايات الحرب، أشارت تقارير إعلامية إلى احتمال تعاون فصائل كردية إيرانية مع الولايات المتحدة، لكن طهران هدّدت باستهداف "كل المنشآت" في كردستان العراق إذا عبر مسلّحون الحدود.