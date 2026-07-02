تقدم في محادثات الدوحة بين أميركا وإيران بملفات مذكرة التفاهم

اختتمت جولة جديدة من المباحثات غير المباشرة بين أميركا وإيران في الدوحة بإعلان إحراز تقدم في عدد من الملفات، وسط اتفاق على مواصلة الحوار خلال الفترة المقبلة، في وقت تحدثت مصادر عن تفاهمات أولية بشأن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة

شهدت المباحثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في الدوحة تقدما جديدا، وذلك في اليوم الـ15 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد مرور 124 يوما على اندلاع الحرب، وسط مؤشرات على إحراز تقدم في عدد من الملفات الخلافية.

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ونقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مصدر مطلع أن المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يسعيان إلى إيصال رسالة إلى الجانب الإيراني مفادها أن إصرار طهران على فرض رسوم قد يقوض فرص التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.

وأضاف المصدر أن الجانبين توصلا، خلال محادثات الدوحة، إلى تفاهم بشأن الدفعة الأولى من الأموال الإيرانية المجمدة.

وفي أعقاب اختتام الجولة، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن الأطراف اتفقت على مواصلة المناقشات خلال الفترة المقبلة، على أن يحدد موعد الجولة التالية في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء مراسم تشييع الزعيم الأعلى الإيراني السابق علي خامنئي.

وأوضح الأنصاري أن الوسطاء القطريين والباكستانيين عقدوا، الأربعاء، اجتماعات منفصلة مع الوفدين الأميركي والإيراني، وأسفرت هذه اللقاءات عن إحراز تقدم إيجابي في القضايا المرتبطة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد.

من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية وكبير المفاوضين الإيرانيين، كاظم غريب آبادي، إن الوفد الإيراني استهل زيارته للدوحة بلقاء مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أعقبه اجتماعان مع فريقَي الوساطة القطري والباكستاني.

وأضاف أن المشاركين في المباحثات اتفقوا على إنشاء قناة اتصال عاجلة لفريق المراقبة اعتباراً من اليوم الخميس، بهدف توثيق أي أوجه قصور في تنفيذ مذكرة التفاهم، ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وأشار غريب آبادي إلى أن الاجتماعات مع المسؤولين القطريين، بمن فيهم مسؤولو البنك المركزي، تناولت آلية إنفاق جزء من الدفعة الأولية البالغة 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة، حيث تم الاتفاق على تخصيصها لشراء السلع التي تحتاجها إيران وفقاً لأولوياتها، على أن يتم تسليمها إليها تباعاً.

وفي الوقت نفسه، نفى كبير المفاوضين الإيرانيين عقد أي لقاء مباشر أو غير مباشر بين الوفدين الإيراني والأميركي خلال جولة المباحثات التي استضافتها الدوحة.