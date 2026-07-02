ماذا نعرف عن جولة المحادثات غير المباشرة الأخيرة بين واشنطن وطهران؟

اختتم نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، والمفاوضون الأميركيون جولة محادثات غير مباشرة في الدوحة، محرزين تقدما إيجابيا لإنشاء قناة اتصال للانتهاكات، وتسييل أصول مجمدة لشراء سلع، على أن تُستأنف المفاوضات بعد تشييع المرشد السابق علي خامنئي.

اختتمت إيران والولايات المتحدة جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة في الدوحة، بحسب ما أعلن وسطاء، اليوم الخميس، في إطار مساع دبلوماسية، وجهود لتهدئة التوترات، بعد ضربات تبادلها الطرفان.

وانخرطت واشنطن وطهران، منذ منتصف حزيران/ يونيو، في مفاوضات من المقرّر استمرارها 60 يوما قابلة للتجديد، بموجب مذكرة التفاهم التي أبرماها في 17 حزيران/ يونيو، بوساطة باكستانية وقطرية، بهدف إنهاء الحرب، وإعادة فتح مضيق هرمز.

لكن المذكرة المؤلفة من 14 بندا، حددت أيضا جدولا زمنيا للمحادثات الرامية لوضح حد نهائي للحرب، وحلّ مسائل مثل الترتيبات المتعلقة بمضيق هرمز، وتمويل إعادة إعمار إيران، ومستقبل البرنامج النووي لطهران.

ما تم الاتفاق عليه

بعد المحادثات غير المباشرة التي جرت بين الطرفين، الأربعاء، في الدوحة، قدّم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والوسطاء القطريون والباكستانيون مؤشرات على مواصلة الجهود الدبلوماسية.

وقالت الدولتان الوسيطتان في بيان، الخميس: "اختتم الوسطاء القطريون والباكستانيون اجتماعات منفصلة مع المفاوضين الأميركيين والإيرانيين في الدوحة (الأربعاء)، مع إحراز تقدّم إيجابي".

وفي ختام المحادثات، قال نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، الذي ترأس الوفد الإيراني، إن المشاركين اتفقوا على إنشاء قناة اتصال بحلول الخميس، للإبلاغ عن أي انتهاكات محتملة لمذكرة التفاهم وتوثيقها.

وأضاف غريب آبادي أن المحادثات تناولت أيضا الأصول الإيرانية المجمدة، التي طالبت طهران بالإفراج عنها، كجزء من أي تسوية.

وذكر أن المسؤولين بحثوا في استخدام جزء من حزمة أولية بقيمة 6 مليارات دولار، واتفقوا على شراء السلع التي تحتاج إليها إيران، وتأمين توفيرها.

وقال ترامب للصحافيين، أمس الأربعاء، قبل صعوده إلى الطائرة الرئاسية، إنّ "نزع السلاح النووي من إيران يسير على نحو جيد".

وقال مصدر مطّلع على المفاوضات، إن المفاوضات غير المباشرة في الدوحة ركّزت بشكل خاص على ترتيبات مضيق هرمز، على أن تُناقش المسألة النووية بشكل أعمق في جولات لاحقة من المحادثات.

ما الذي سيحدث لاحقا؟

ستُستأنف المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني الأعلى السابق، علي خامنئي.

وقُتل علي خامنئي (86 عاما) في قصف أميركي إسرائيلي، استهدف في 28 شباط/ فبراير، المجمّع الذي يضم مقرّ إقامته في وسط طهران، وسرعان ما انتُخب نجله مجتبى خلفا له.

وستبدأ السبت مراسم تشييع خامنئي، إذ سيُسجّى جثمانه في مصلّى "الإمام الخميني" في طهران، والمعدّ لإقامة صلوات الجمعة في المناسبات الكبرى، والاحتفالات الرسمية، والتجمّعات الدينية.

وأصدرت قطر وباكستان بيانين أوضحتا فيهما أن الجانبين اتفقا على مواصلة المحادثات "على أن يتم تحديد موعد الاجتماع التالي في أقرب وقت ممكن، بعد انتهاء مراسم تشييع خامنئي".

وسيُوارى جثمان خامنئي الثرى في 9 تموز/ يوليو في مرقد الإمام الرضا في مدينة مشهد بشمال شرق البلاد، مسقط رأسه.

هدوء نسبيّ

رغم التوصل إلى مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة في منتصف حزيران/ يونيو، تجدّدت التوترات بين الطرفين بشكل متقطع في الخليج.

وأدى إصرار طهران على سيادتها على مضيق هرمز إلى تصعيدات متكررة.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية في نهاية الأسبوع، تنفيذ ضربات على عشرة أهداف عسكرية إيرانية بسبب "العدوان الإيراني المستمر على الملاحة التجارية"، فيما أفادت طهران بأنها ردّت بتنفيذ ضربات على قواعد أميركية في الكويت والبحرين، اللتين دانتا الاستهداف الإيراني لهما.

وبدا أن تبادل إطلاق النار هدأ في الأيام التي سبقت المحادثات في قطر.

وعلى جبهة لبنان، هدأت نسبيا المواجهات بين إسرائيل وحزب الله، مع أنّ وكالة الأنباء اللبنانية، قد أفادت بتعرّض مدينة النبطية في جنوب البلاد لغارة جوية، مساء الأربعاء، من دون الإشارة إلى وقوع أي ضحايا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، أنه قتل عنصرا من حزب الله "خرج من إحدى الفتحات المؤدية إلى البنية التحتية تحت الأرض" في مرتفع علي الطاهر، قرب النبطية.

ولا يزال لبنان ينتظر من إسرائيل بدء الانسحاب من "مناطق تجريبية" سيتولى الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية فيها، بحسب ما ينص عليه اتفاق إطار بين البلدين.

وشددت طهران على أن أي اتفاق يجب أن يتضمن إنهاء الحرب في لبنان، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الجزء الذي تحتله من جنوبه.