موجز أنباء العالم الخميس: أكبر هجوم روسيّ على كييف وإنقاذ ناج بعد 8 أيام من زلزالَي فنزويلا

أكد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، رفضه التفريط بأراضي بلاده عقب تمسك إسرائيل بالبقاء جنوباً، بينما قُتل 17 شخصاً بأكبر هجوم جوي روسي على كييف، ورفضت محكمة أوروبية طعن شركة "جوجل" ضد غرامة الـ4.1 مليارات يورو.

أكد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، أنه لن "يفرّط" بأي جزء من أراضي لبنان، بعد تأكيد إسرائيل على لسان مسؤولين فيها، أن جيشها سيبقى في الجنوب ما دام حزب الله يشكل "تهديدا"، من دون تحديد جدول زمني للانسحاب.

واستقبل عون وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، الذي أكد أن لا نية لسورية، للتدخل عسكريا في لبنان، ناقلا له دعوة رسمية من نظيره السوري لزيارة دمشق، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

دعوات في إسرائيل للتحقيق بـ7 أكتوبر

شهدت إسرائيل دعوات لتشكيل لجنة تحقيق رسمية، وذلك مع مرور ألف يوم على السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، الذي تبعته الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

لندن

تراجعت أسعار النفط، مع استبعاد المستثمرين خطر استئناف الحرب بين إيران والولايات المتحدة، وتلقيهم مؤشرات إيجابية بشأن الملاحة في مضيق هرمز.

روسيا وأوكرانيا

شنّت روسيا، فجر الخميس، أكبر هجوم جوي على كييف منذ بدء الحرب، ملحقة أضرارا جسيمة بمبان سكنية، ومتسببة بمقتل 17 شخصا على الأقل، وفق ما أفادت خدمات الطوارئ، ومسؤولون أوكرانيون.

وعقب الضربات، اقترحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات جديدة على موسكو، فيما طلب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من الولايات المتحدة رخصة تتيح تصنيع صواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي.

وفي برلين، أعلنت النيابة العامة الألمانية، أن سلطات رسمية أوكرانية تقف وراء تخريب خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" الذي يربط روسيا بأوروبا، في حادثة وقعت في العام 2022.

باريس

ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الغرق في فرنسا إلى "أكثر من 90 حالة" منذ 19 حزيران/ يونيو، وفق ما أفادت وزيرة الرياضة والشباب الفرنسية مارينا فيراري، واصفة هذا الرقم بـ"المقلق"، ومشيرة إلى ارتباطه بـ"موجة حر شديدة".

واندلع حريق غابات هائل في جنوب فرنسا، أمس الأربعاء، ما أجبر عشرات الأشخاص على إخلاء منازلهم، وفق ما أعلن جهاز الطوارئ.

بروكسل وشركة "جوجل"

رفضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي طعنا تقدمت به شركة "جوجل" ضد الغرامة القياسية التي فرضتها بروكسل عام 2018 عليها، والبالغة 4,1 مليارات يورو، بسبب إساءة استغلال هيمنتها في سوق الهواتف المحمولة.

جنوب إفريقيا

قُتل 16 شخصا بحادث سير وقع ليل الأربعاء إلى الخميس في جنوب غرب جنوب إفريقيا، وفق ما أفادت الوكالة العامة لسلامة الطرق.

وباء إيبولا

أودى وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديموقراطية، بأكثر من 400 شخص حتى الآن، فيما تأكدت إصابة في كيسانغاني كبرى مدن شمال شرق البلاد الواقعة على بعد نحو 600 كيلومتر من بؤرة التفشي، وفق آخر حصيلة رسمية.

الصين

أفادت السلطات الصينية، الخميس، بأن الطيار الذي قضى إثر اصطدام طائرته الصغيرة بأطول ناطحة سحاب في بكين، ما أسفر عن إصابة 13 شخصا؛ كان يعاني مشاكل نفسية، ودوّن في مذكراته أفكارا عن الانتحار.

تايلاند

قضى تسعة رهبان بوذيين، وأصيب أكثر من عشرة بجروح، الخميس، بعدما صدم طفل بشاحنة تعود لوالديه موكبا دينيا في شمال شرق تايلاند، وفق ما أفادت الشرطة.

فنزويلا

انتشلت فرق الإنقاذ، الخميس، ناجيا من الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في 24 حزيران/ يونيو، بعد ثمانية أيام على الكارثة.

وكان هيرنان خيل، وهو حارس أمن يبلغ 43 عاما، عالقا تحت الأنقاض داخل غرفة الحراسة في المبنى الذي يعمل فيه في منطقة كاتيا لا مار بولاية لا غوايرا في شمال فنزويلا.

الفنزويلي خيل أُنقذ بعد ثمانية أيام على الكارثة (Getty Images)

وقد حُمل الرجل على نقالة، ووُضع في سيارة إسعاف، تمهيدا لنقله إلى كراكاس.

وتشارك فرق إنقاذ من سبع دول، فنزويلا وتشيلي والولايات المتحدة والبرتغال وكوستاريكا والسلفادور والمكسيك، في هذه العملية المضنية.

وفي المرحلة الأخيرة من عملية إنقاذ خيل، حفر منقذان داخل نفق يبلغ طوله ثلاثة أمتار حُفر خصيصا لإخراجه، بينما كان نحو ثلاثين شخصا، يعملون بلا كلل في موقف سيارات المبنى لإزالة الأنقاض.

البيرو

أعلن المرشح اليساري الخاسر في الانتخابات الرئاسية في البيرو روبرتو سانشيز، أنه سيطعن في فوز منافسته اليمينية كيكو فوجيموري، أمام اللجنة الأميركية لحقوق الإنسان.

طوكيو

نُقل خمسة أشخاص إلى المستشفى في اليابان، بعدما رشّ رجل عن طريق الخطأ، رذاذا يُستخدم لطرد الدببة، في هذا البلد الذي كثيرا ما تُسجّل فيه هجمات دامية من هذه الحيوانات.