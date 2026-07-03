زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب شرق إندونيسيا دون تسجيل إصابات أو أضرار

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات، صباح اليوم الجمعة، قبالة السواحل الشرقية لإندونيسيا، دون تسجيل إصابات أو أضرار، فيما أكدت السلطات المحلية عدم وجود خطر لحدوث موجات تسونامي.

ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم الجمعة، قبالة السواحل الشرقية لإندونيسيا، دون ورود تقارير فورية عن وقوع إصابات أو خسائر مادية، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وأوضحت الهيئة أن مركز الزلزال وقع على عمق 120 كيلومترًا، وعلى مسافة نحو 58 كيلومترًا غرب مدينة توبيلو في مقاطعة شمال مالوكو، وذلك عند الساعة 11:31 بالتوقيت المحلي.

وفي مدينة تيرناتي، الواقعة على بعد نحو 114 كيلومترًا من مركز الزلزال، قال أحد السكان إنه شعر باهتزازات مفاجئة أثناء وجوده في أحد المقاهي، مشيرًا إلى أن المشهد أعاد إليه ذكريات الزلازل التي شهدتها المنطقة سابقًا.

من جهتها، أكدت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية عدم وجود خطر لحدوث موجات مدّ بحري عاتية (تسونامي) عقب الزلزال.

وتتعرض إندونيسيا بصورة متكررة لهزات أرضية، نظرًا لوقوعها ضمن "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة تُعد من أكثر مناطق العالم نشاطًا من الناحية الزلزالية والبركانية.