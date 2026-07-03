موجز أنباء العالم الجمعة

وصل جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي لمصلى طهران لبدء تشييعه، بحضور الرئيس مسعود بزشكيان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.تبادلت روسيا وأوكرانيا قصفا داميا، وحذرت الأمم المتحدة من كارثة بالأبيض السودانية، واستقال رئيس حكومة مولدوفا مونتيانو.

وصل جثمان المرشد الإيراني الأعلى الراحل، علي خامنئي، الذي اغتيل في ضربات أميركية إسرائيلية أشعلت الحرب، إلى مصلّى طهران الكبير، وذلك قبل يوم من انطلاق تشييعه الذي يمتد لستة أيام، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وألقى الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الجمعة، التحية على جثمان المرشد، مع مسؤولين من بينهم رئيس مجلس الشورى وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف.

كما ألقى رئيس الحكومة الباكستانية، شهباز شريف، الذي تضطلع بلاده بدور الوسيط في المفاوضات الأميركية الإيرانية، التحية على نعش المرشد، ورافقه خلال الزيارة قائد الجيش عاصم منير، ووفد رسمي باكستاني.

وألقى وزير الخارجية في حكومة طالبان الأفغانية، أمير خان متّقي، التحية على نعش خامنئي، وفق ما أظهرته لقطات بثّها التلفزيون الرسمي.

وشوهد قائد الحرس الثوري الإيراني، أحمد وحيدي في طهران، أمام جثمان المرشد الأعلى الراحل، في أول ظهور علني له منذ الحرب التي اندلعت في شباط/ فبراير.

روسيا وأوكرانيا

تبادلت روسيا وأوكرانيا القصف، الجمعة، غداة أعنف هجوم شنّته موسكو على كييف بالمسيرات والصواريخ، منذ بدء الحرب، وأودى بـ30 شخصا.

قُتل خمسة أشخاص، الجمعة، في هجوم أوكراني على سوق في جزء تسيطر عليه روسيا من منطقة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا، وفق ما أفاد الحاكم المعين من الكرملين.

كما قُتل شخصان بضربات أوكرانية استهدفت منطقتين روسيتين متاخمتين لأوكرانيا، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

في المقابل، قُتل أربعة أشخاص من بينهم طفلة ووالدتها في هجوم روسي ليلي استهدف منطقة سومي في شمال شرق أوكرانيا، على ما أفاد حاكم المنطقة، الجمعة.

"كارثة" توشك أن تقع في مدينة الأبيّض

حذّر مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الجمعة، من "كارثة" توشك أن تقع في مدينة الأبيّض، إحدى أكبر مدن السودان التي تحاصرها قوات الدعم السريع.

باكستان

لقي 40 شخصا على الأقل مصارعهم، جراء انحراف حافلة، وسقوطها في واد في غرب باكستان، الجمعة، بحسب ما أفادت السلطات.

باريس

أعلنت هيئة الصحة العامة في فرنسا، الجمعة، ارتفاع عدد الوفيات بنسبة 30% في البلاد، خلال موجة الحر التي شهدتها أوروبا في حزيران/ يونيو، بينما أفادت السلطات في بلجيكا عن تسجيل معدّل وفيات إضافي بنسبة 39% في الفترة ذاتها.

بكين

قالت الصين، الجمعة، إن التعاون بين الهند واليابان "يجب ألا يستهدفها"، بعدما اتّفق زعيما البلدَين على تعزيز التعاون بينهما في مجال المعادن النادرة.

مولدوفا

أعلن رئيس الحكومة المولدافي، ألكسندرو مونتيانو، الجمعة، استقالته، في قرار مفاجئ يأتي بعد ثمانية أشهر فقط من توليه منصبه.

البرتغال

أُصيب أربعة أشخاص جراء حريق غابات يطال شمال البرتغال، منذ ليل الأربعاء، على ما أفادت أجهزة الطوارئ، وذلك في اليوم الثالث من موجة حر شديدة تضرب البلاد.

برلين

قالت الشرطة الألمانية، الجمعة، إنها فتّشت منزل امرأة أوكرانية يُشتبه في تورطها في انفجار طرد مفخخ في موناكو أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص، من بينهم قطب أعمال من أصل أوكراني.

بكين

دعت الصين، الجمعة، إلى "وقف نشر الأكاذيب" في شأن قانونها الجديد بشأن الوحدة العرقية، وذلك على خلفية تحذيرات أطلقها مشرّعون أميركيون والأمم المتحدة ومنظمات حقوقية من أنه يهدّد حرية الأقليات.

جزر ماريانا الشمالية

يستعد سكان غوام وجزر ماريانا الشمالية لمنخفض جوي كبير، يُتوقع أن يتحوّل إلى إعصار فائق، مع اقترابه من الأراضي الأميركية في المحيط الهادئ.

أنقرة

انخفض التضخّم بشكل طفيف في تركيا إلى 32,1% في حزيران/ يونيو، مقارنة بـ32,2% في أيار/ مايو، ولكنه لا يزال يتسم بارتفاع حاد في الإنفاق على الإسكان والتعليم، وفق بيانات رسمية نُشرت الجمعة.