وصول جثمان خامنئي إلى مصلّى طهران قبيل انطلاق مراسم التشييع الرسمية

وصل جثمان المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي، إلى مصلّى العاصمة طهران الكبير، تمهيدًا لانطلاق مراسم تشييعه الرسمية.

وصل جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي إلى مصلّى طهران الكبير، استعدادًا لانطلاق مراسم تشييعه التي من المقرر أن تمتد لعدة أيام، وفق ما نقلته وسائل إعلام رسمية.

وذكرت التقارير أن مراسم التشييع ستبدأ يوم غد السبت، وسط توقعات بمشاركة حشود كبيرة من المشيعين وشخصيات رسمية ودولية، في وقت تتواصل فيه الاستعدادات اللوجستية والأمنية في العاصمة الإيرانية.

وذكرت وكالة "ارنا" الإيرانية الرسمية للأنباء على تطبيق تلغرام، أن "جثمان قائد الثورة الإسلامية الشهيد وصل إلى مصلى الإمام الخميني الكبير"، مستخدمة الاسم الرسمي للمجمع الديني.

وأظهرت صور مشيّعين يحملون نعش خامنئي المغطى بالعلم الإيراني بألوانه الثلاثة إلى داخل مصلّى الإمام الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران، أحد أبرز المواقع المخصصة للمراسم الرسمية في البلاد.

وأظهرت صور أخرى حشودا ترتدي الأسود خلال مراسم سبقت الجنازة، فيما وُضع النعش أمام خلفية من الزهور الحمراء والفراشات البيضاء المعلّقة في الهواء.

وتجري الاستعدادات لتشييع خامنئي، والذي كان أُرجئ في بادئ الأمر في ذروة الحرب، فيما تلتزم إيران والولايات المتحدة وقف إطلاق نار بعد توقيع مذكرة تفاهم مبدئية لوقف الحرب.

وبحسب المصادر ذاتها، ستتواصل مراسم التشييع على مدى عدة أيام وتشمل مدنًا إيرانية مختلفة، إضافة إلى محطات في دول مجاورة، وسط ترتيبات أمنية وتنظيمية واسعة النطاق.