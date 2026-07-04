إيران تعلن تفكيك 4 "خلايا إرهابية" مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة

ذكرت وكالة الاستخبارات الإيرانية اعتقال 5 أشخاص ومقتل 2 جميعهم أعضاء في ما سمّته "خلايا إرهابية" على علاقة بالولايات المتحدة وإسرائيل.

عنصران من القوات الخاصة الإيرانية، للتوضيح فقط (Getty Images)

أعلنت إيران اليوم، السبت، تفكيك 4 "خلايا إرهابية" في جنوب شرقي البلاد، قالت إنها مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل.

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وأفاد بيان صادر عن وزارة الاستخبارات الإيرانية، بأن عناصرها نفّذوا حملات مشتركة مع الحرس الثوري وقوات الشرطة، في مدن عدة بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.

وأضاف البيان أن العمليات أسفرت عن إلقاء القبض على 5 من أعضاء "الخلايا الإرهابية"، ومقتل 2 في اشتباك مسلح.

كما أسفرت العملية عن ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والمعدات، بينها رشاشات وذخائر وقاذفات قنابل وقنابل يدوية، وأجهزة لاسلكية وجهاز "ستارلينك".

ولم يتضمن البيان تفاصيل حول هوية التنظيمات التي تنتمي إليها هذه "الخلايا الإرهابية" المفككة.