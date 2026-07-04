فنزويلا: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين إلى 2954 قتيلا

ارتفعت حصيلة قتلى الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا إلى 2954 قتيلا، وتخطى عدد المصابين 16 ألفا بالإضافة إلى آلاف المفقودين.

جانب من الدمار في لا غوايرا إثر الزلزالين المدمرين (Gettyimages)

ارتفعت حصيلة الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي إلى 2954 قتيلا على الأقل، وفق الأرقام الرسمية التي نشرت السبت.

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وسجّلت الحصيلة ارتفاعا بواقع أكثر من 300 حالة منذ الجمعة وتخطّى عدد المصابين 16 ألفا من جراء الكارثة التي ضربت فنزويلا في 24 حزيران/ يونيو مخلّفة خرابا ودمارا وآلاف المفقودين.

وتسببت إحدى أقوى الهزّات الأرضية التي شهدتها أميركا اللاتينية في تاريخها الحديث في تشريد آلاف الأشخاص وانهيار عشرات المباني أغلبيتها في منطقة لا غوايرا الساحلية شمال العاصمة كراكاس.

وبعد مرور عشرة أيام على الزلزالين اللذين ضربا بقوّة 7,2 و7,5 درجات، تختتم فرق الإنقاذ عمليات البحث عن الناجين، فيما تكابد عائلات لانتشال جثث ذويها من تحت الأنقاض.

وغالبا ما يغلَق هامش التحرّك الحيوي لإنقاذ ناجين أحياء بعد 72 ساعة من الكوارث مثل الهزّات الأرضية، لكن عُثر بأعجوبة على بعض الناجين هذا الأسبوع.

وتحدث حاكم ولاية لا غوايرا خوسيه أليخاندرو تيران إن هناك أكثر من 750 مبنى منهارا، بينها 180 مبنى دمر بالكامل وبشكل نهائي، بينما تعرضت بقية المباني لأضرار جسيمة ولم تعد صالحة للسكن فيها.

وأوضح أن ذلك تسبب في تضرر نحو 30 ألف شخص، وأن عائلات كثيرة باتت بلا مأوى.

وفي 26 حزيران/ يونيو، أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن تكلفة الأضرار المادية المباشرة الناجمة عن الزلزال المزدوج تُقدَّر بنحو 6.7 مليارات دولار.