موجز أنباء العالم السبت

انطلقت مراسم تشييع المرشد الأعلى السابق، علي خامنئي، الذي قُتل في اليوم الأول من الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران في طهران، وعون يطلب من واشنطن الاستمرار في الوقوف إلى جانب بلاده لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان...

حشود غفيرة في طهران للمشاركة في مراسم تشييع المرشد الأعلى السابق، علي خامنئي (Getty Images)

يحتوي موجز أنباء العالم لليوم، السبت، أحدث الأنباء المهمة من مختلف أنحاء المعمورة. فطهران شهدت مشاركة حاشدة في اليوم الأول من مراسم تشييع المرشد الأعلى السابق، علي خامنئي، وأوكرانيا أصابت ميناء نفطيا في سان بطرسبرغ الروسية، ومالي تشهد تصعيدا في هجمات المتمردين المسلحين، والرئيس اللبناني، جوزاف عون، يدعو الولايات المتحدة إلى مواصلة "الوقوف إلى جانب بلاده" بعد إبرام الاتفاق الإطاري بين بيروت وتل أبيب، وأنباء أخرى من مختلف أنحاء العالم تجدونها في الموجز أدناه.

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إيران

انطلقت مراسم تشييع المرشد الأعلى السابق للجمهورية الإسلامية، علي خامنئي، اليوم السبت في طهران، بمشاركة آلاف الإيرانيين. وبعد أكثر من 4 أشهر على مقتله في اليوم الأول من الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وبدأ تدفق المشاركين الذين ارتدى معظمهم اللون الأسود منذ الفجر، قبل أن تبدأ مراسم التشييع الرسمي الوطني قرابة الساعة السادسة (2:30 ت غ) في المصلّى الكبير في العاصمة طهران.

وسُجّي نعش خامنئي الذي وضعت عليه عمامته السوداء، وبجانبه نعوش 4 من أفراد عائلته الذين قُتلوا معه يوم 28 شباط/ فبراير مع بدء الحرب.

وأظهرت لقطات لوكالة "فرانس برس" آلاف المشاركين في المراسم وهم يرفعون قبضاتهم في الهواء على وقع هتافات "الموت لأميركا، الموت لإسرائيل". وحمل آخرون لافتات كُتبت فيها كلمة "انتقام" بالفارسية والإنجليزية، إضافة الى صور للمرشد الأعلى الراحل ورايات إيرانية، وأخرى حمراء كتب عليها "الشهيد".

ويسود ترقّب بشأن احتمال مشاركة نجل المرشد الراحل، مجتبى خامنئي، والذي أصيب في الحرب في المراسم. علما أنه لم يظهر علنا منذ بدء الحرب.

ومن المقرّر أن تستمر المراسم 6 أيام، وأن تشمل محطات في العراق، قبل أن يوارى الجثمان الثرى في مدينة مشهد الإيرانية. وتتوقّع السلطات أن يراوح عدد المشاركين في المراسم في طهران وحدها بين 15 مليون شخص إلى 20 مليون.

روسيا/ أوكرانيا

أعلن مسؤول محلي روسي أن الدفاعات الجوية تصدّت لهجوم شنّته أوكرانيا بطائرات مسيّرة في أجواء مدينة سان بطرسبورغ، ما أسفر عن إصابة ميناء نفطي ومجمع بيترهوف التاريخي، من دون التسبب بأضرار بشرية.

وأقر الجيش الأوكراني اليوم، السبت، بصعوبة الوضع الميداني في مدينة كوستيانتينيفكا شرقي البلاد، لكنه نفى سقوطها في يد القوات الروسية، على عكس ما أعلنت موسكو مساء الجمعة.

مالي

شنّ متمرّدون من الانفصاليين الطوارق، صباح السبت، هجمات جديدة واسعة ومنسقة في مناطق متفرقة من مالي، بعد أسابيع قليلة من هجوم أسفر عن سقوط مدينة كيدال الإستراتيجية في أيدي المتمردين ومقتل وزير الدفاع.

لبنان

دعا الرئيس اللبناني، جوزاف عون، الولايات المتحدة إلى مواصلة الوقوف إلى جانب بلاده اليوم، السبت، بعد إبرام اتفاق إطاري مع إسرائيل برعاية واشنطن بهدف التوصل إلى "سلام دائم"، اتفاق يعارضه حزب الله.

الولايات المتحدة/ بريطانيا

تُحيي الولايات المتحدة اليوم الذكرى الـ250 لاستقلالها، في ظل تحذير وجّهه عشية انطلاق فعالياتها الاحتفالية الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من تهديد متجدد للهوية الأميركية من "الشيوعيين" و"المتعصّبين والمتطرفين".

وأثّرت موجة حر شديدة تضرب شرقي الولايات المتحدة على الاحتفالات في البلاد، إذ أدت إلى تأجيل بعض أنشطتها أو تأجيلها.

من جهته، أكد الملك تشارلز الثالث أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ستواصلان الدفاع عن "القيم المشتركة"، وذلك في رسالة وجهها إلى الرئيس الأميركي والشعب الأميركي بمناسبة الذكرى الـ250 للاستقلال.

بريطانيا

حذّر رئيس الوزراء البريطاني المستقيل، كير ستارمر، في مقابلة نُشرت السبت، خلفه المرتقب آندي بورنم من تجاهل الاضطرابات الدولية، والتركيز فقط على المشكلات المحلية.

إيطاليا

دعا البابا لاوون الرابع عشر أوروبا إلى بذل مزيد من الجهود لحماية المهاجرين، وذلك خلال زيارته جزيرة لامبيدوسا الإيطالية الصغيرة التي أصبحت رمزا لمأساة من يلقون حتفهم خلال عبورهم المحفوف بالمخاطر للبحر المتوسط، في وقت تُشدّد القارة العجوز سياستها حيال هذا الملف.

ألمانيا

تجمّع آلاف المتظاهرين في مدينة إرفورت بولاية تورينغن في وسط ألمانيا، حيث أغلقوا طرقا رئيسة وعطّلوا حركة النقل العام، في محاولة لمنع انعقاد المؤتمر السنوي لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الموصوف بالتطرّف.

إسبانيا

أتى حريق اندلع صباح الجمعة قرب كوستا برافا في شمال شرق إسبانيا على 2200 هكتار من المساحات الحرجية والزراعية في هذه المنطقة السياحية من الساحل الكتالوني، لكنه لم يتسبب بأية إصابات.

الولايات المتحدة

تستعدّ فرنسا لمواجهة درجات حرارة مرتفعة وخانقة، عندما تلاقي الباراغواي في دور الـ16 من كأس العالم 2026 لكرة القدم السبت في فيلادلفيا، فيما تتأهّب كندا، إحدى الدول المضيفة، لمواجهة صعبة أمام العملاق الإفريقي، المغرب، في هيوستن.