استعدادات صينية روسية لإجراء مناورات بحرية مشتركة في تموز

الصين وروسيا تجريان مناورات "البحر المشترك 2026" قبالة تشينغداو شرقي الصين، على أن تعقبها دوريات مشتركة في مناطق لم تُحدد من المحيط الهادئ.

أعلنت الصين، اليوم الأحد، أنها ستجري مع روسيا مناوراتهما البحرية المشتركة السنوية خلال تموز/ يوليو الجاري، على أن تنفذ قوات من البلدين بعد ذلك دوريات بحرية في مناطق لم تُحدد بعد في المحيط الهادئ.

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وقالت وزارة الدفاع الصينية إن القوات البحرية الصينية والروسية ستشارك في مناورات "البحر المشترك 2026" في "المياه والمجال الجوي" قبالة تشينغداو، وهي ميناء عسكري رئيسي ومنتجع ساحلي في شرق الصين.

وأضافت الوزارة الصينية في بيان أنه "بعد المناورات، ستقوم بعض القوات من كلا الجانبين بدورية بحرية مشتركة في مناطق ذات صلة من المحيط الهادئ".

وذكرت أن هذا الترتيب يهدف إلى "الاستجابة المشتركة للتحديات الأمنية وحماية السلام والاستقرار الإقليميين".

وتأتي المناورات بعد نحو شهرين من زيارة أجراها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى الصين، في ظل علاقات اقتصادية ودبلوماسية وثيقة بين موسكو وبكين.

وقال بوتين خلال الزيارة إن العلاقات بين البلدين بلغت "مستوى غير مسبوق"، فيما أشاد الرئيس الصيني، شي جينبينغ، بالشراكة "الراسخة" بين الجانبين.

ونفذت الصين وروسيا مناورات مشتركة بصورة منتظمة خلال السنوات الأخيرة، في إطار شراكة تثير ريبة حكومات غربية وأخرى، خصوصًا في ظل استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا.

وتجري بكين وموسكو مناورات "البحر المشترك" منذ عام 2012. وكانت مناورات العام الماضي، التي جرت قرب ميناء فلاديفوستوك في شرق روسيا، قد أعقبتها دوريات مشتركة في المحيط الهادئ.

وفي حين تقول الصين إنها تلتزم موقفًا محايدًا من الحرب الروسية على أوكرانيا، المستمرة منذ عام 2022، وتدعو إلى محادثات سلام بين الجانبين، يقول عدد من حلفاء أوكرانيا الغربيين، بينهم الولايات المتحدة، إن بكين قدمت دعمًا للمجهود الحربي الروسي.