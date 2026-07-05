الجيش البريطاني: سفينة هوجمت في البحر الأحمر قبالة ساحل اليمن

أعلن مركز عمليات التجارة البحرية التابع للمملكة المتحدة أن سفينة شحن أبلغت عن تعرضها لهجوم في البحر الأحمر، قبالة ساحل اليمن.

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وقال المركز إن السفينة أبلغت عن "تعرضها لهجوم من قِبَل مهاجمين مسلحين مجهولين"، وأفاد بوقوع الهجوم قبالة مدينة الحُديدة الساحلية، الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وذكر المركز أن الهجوم وقع على بُعد 30 ميلًا بحريًّا (55 كيلومترًا) جنوب غرب الحُديدة، وأوضح أن قاربًا صغيرًا اقترب من ناقلة البضائع السائبة وأطلق النار، ما أجبر حراس أمن السفينة على الرد بالمثل، قبل أن يعود القارب أدراجه نحو سفينة أكبر تقع على بُعد حوالي ميلين بحريين (7ر3 كيلومترات)، التي كانت قد أغلقت نظام التعريف التلقائي الخاص بها، وأضاف المركز أن السلطات تجري تحقيقًا في الحادثة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور.