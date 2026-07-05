ترامب سيلتقي الشرع على هامش قمة "ناتو" في أنقرة الأسبوع القادم

أعلن البيت الأبيض عن لقاء مترقّب لترامب والشرع في أنقرة الأسبوع القادم، حيث ستجري قمة لحلف شمال الأطلسي، إضافة إلى لقاء بين ترامب وزيلينسكي بشأن الحرب الروسية الأوكرانية.

الشرع وترامب في لقاء سابق في الرياض، أيار 2025 (Getty Images)

أعلن البيت الأبيض، الأحد، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سيلتقي الرئيس السوري، أحمد الشرع، والأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة الأسبوع المقبل.

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وقالت الناطقة المساعدة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحافيين: "بعد ظهر الأربعاء، سيشارك الرئيس ترامب في محادثات ثنائية مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي والرئيس السوري الشرع".

وكان الرئيس السوري قد نفى في حزيران/ يونيو رغبته في التدخل عسكريا في لبنان ضد حزب الله، الذي يخوض حربا مع إسرائيل، خلافا لتصريحات أدلى بها الرئيس الأميركي.

وقال الشرع، إن البحث يجري حاليا عن قنوات اقتصادية بين لبنان وسورية وليس قنوات عسكرية.

وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى حول المحادثات مع زيلينسكي: "من الواضح أن الرئيس سيلتقي به لمناقشة كيفية إنهاء الحرب، لقد كانت هذه أولوية طويلة الأمد عنده".

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الرئيس الأميركي سيتحدث بعد ذلك مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.