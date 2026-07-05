سفير إيراني: الدول الصديقة ستحظى بمعاملة خاصة في مضيق هرمز

قال سفير إيران لدى الصين، إنه "سننظر بالتأكيد في معاملة خاصة للدول التي كانت صديقة لنا، ووقفت إلى جانبنا خصوصا خلال الأوقات العصيبة".

شدّد سفير إيران لدى الصين، السبت، على أن "بدل خدمات" سيُفرض على السفن التي تعبر مضيق هرمز، وهو طرح ترفضه واشنطن، متعهّدا في الوقت نفسه باستفادة دول "صديقة" من معاملة خاصة.

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وتنصّ مذكّرة التفاهم الموقّعة بين إيران والولايات المتحدة والرامية إلى إنهاء الحرب على ضمان المرور الآمن للسفن التجارية من دون رسوم لمدة 60 يوما في مضيق هرمز، لكن لم تتّضح ماهية الآلية التي سيُعمل بها بعد ذلك.

وقال السفير الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي في منتدى السلام العالمي في بكين، إن بلاده تعمل "بتعاون وتنسيق" مع سلطنة عُمان على "ترتيبات جديدة" لهذا الممر المائي الحيوي.

وتابع "بصفتنا بلدا يقع جزء من مياهه الإقليمية في مضيق هرمز، سنفرض بالتأكيد بدل خدمات"، مشدّدا على أن ذلك لن يكون "رسوم مرور" بالمعنى الحرفي.

وأضاف "هذه الترتيبات الجديدة ستتعلّق بضمان مرور آمن في مضيق هرمز، والإشراف على حركة عبور السفن... وكذلك ضمان التعامل مع التداعيات البيئية للأعداد الهائلة من السفن".

وقال "سننظر بالتأكيد في معاملة خاصة للدول التي كانت صديقة لنا، ووقفت إلى جانبنا خصوصا خلال الأوقات العصيبة".

يمر عبر مضيق هرمز عادة خُمس الإنتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال.

وأغلقت إيران المضيق عمليا خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها، ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة.

وفتحت طهران المضيق بعدما توصّلت إلى مذكّرة تفاهم مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، ولا تزال المفاوضات جارية للتوصل إلى تسوية دائمة للنزاع.