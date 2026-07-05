موجز أنباء العالم الأحد

شيعت إيران المرشد الراحل علي خامنئي بحضور رئيس البلاد مسعود بزشكيان وغياب المرشد الجديد مجتبى خامنئي. وفي اليمن، قُتل 14 جنديا بهجوم حوثي، في حين أعلنت الرئاسة السورية عن زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العاصمة دمشق.

أقيمت في طهران، اليوم الأحد، صلاة على جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، في اليوم الثاني من مراسم تشييعه التي شاركت فيها حشود كبيرة، في ظل غياب ابنه المرشد الجديد مجتبى خامنئي، الذي لم يظهر منذ توليه المنصب خلفا لوالده.

وأمّ الصلاة الأحد، جعفر سبحاني البالغ من العمر 97 عاما.

وظهر في الصفّ الأول قرب النعش عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين من بينهم الرئيس مسعود بزشكيان، ورئيس مجلس الشورى وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف، وقائد قوة القدس في الحرس الثوري، إسماعيل قآني.

وشارك في الصلاة أيضا ثلاثة من أبناء المرشد الراحل، مسعود ومصطفى وميثم، بحسب ما أظهرت مشاهد بثها التلفزيون الرسمي.

واشنطن

احتفى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، السبت، بالولايات المتحدة في الذكرى الـ250 لاستقلالها، عادا أنها "أعظم إنجاز في تاريخ البشرية"، كما اغتنم المناسبة لتجديد هجومه على خصومه في الداخل، والذين وصفهم بالشيوعيين.

وفي خطاب تأخر لساعات بسبب العواصف التي أجبرت على إجلاء موقت للحشود في واشنطن، قال ترامب إن الولايات المتحدة باتت في عهده "أكثر فخرا من أي وقت مضى".

والتزم ترامب البالغ من العمر 80 عاما إلى حد كبير بخطاب وطني تقليدي، بعدما وعد بتنظيم تجمع سياسي ضخم، لإضفاء بصمته على الاحتفالات الوطنية.

اليمن

قُتل 14 جنديا يمنيا في هجوم شنّه لحوثيون جنوب مدينة الحُديدة الواقعة على الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر، بحسب ما أعلن مسؤولان عسكريان تابعان للحكومة المعترف بها دوليا، الأحد.

دمشق

أعلنت الرئاسة السورية في بيان، الأحد، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سيزور دمشق، من دون تحديد الموعد، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

لندن

قرّرت سبع دول أعضاء في تحالف "أوبك بلاس"، الأحد، مواصلة توجهها الأخير المتمثل في رفع حصص إنتاج النفط، فيما لا تزال دول الخليج تحت وقع تداعيات الحرب.

سيول

أشرف الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، هذا الأسبوع، على تجارب أسلحة خاصة بالمدمرة "كانغ كون" التي تزن خمسة آلاف طن، شملت إطلاق صواريخ "كروز"، واستخدام "وسائل حرب إلكترونية"، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية، الأحد.

بكين

أبدى الرئيس الصيني، شي جينبينغ، استعداده للعمل مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، من أجل دفع العلاقات الثنائية نحو "تطور طويل الأمد وسليم ومستقر"، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي في بيونغ يانغ، الأحد.

من جهة ثانية، أعلنت الصين وروسيا، الأحد، أنهما ستجريان مناوراتهما البحرية المشتركة السنوية قبالة سواحل الصين، على أن تبدأ الإثنين، بحسب ما أعلنت موسكو.

تعيين سفيرة إسرائيلية في سلوفينيا

أعلنت إسرائيل، الأحد، تعيين أول سفيرة مقيمة لها في سلوفينيا، في خطوة تشير إلى عودة العلاقات الدبلوماسية، بعد التغيير الحكومي في ليوبليانا.

ألبانيا

تظاهر عشرات الآلاف في العاصمة الألبانية تيرانا، السبت، في أكبر احتجاج تشهده البلاد منذ انطلاق الحراك المعارض لمشروع بناء منتجع سياحي فاخر مرتبط بعائلة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

بكين

أفرجت الصين عن مؤسس كنيسة سرية أوقفته في تشرين الأول/ أكتوبر، حسبما أكدت كنيسته وعائلته، وذلك بعد أن أثار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قضيته مع نظيره الصيني شي جينبينغ.

غوام

يستعد سكان جزر غوام وماريانا الشمالية الأميركية الواقعة في المحيط الهادئ الأحد لعبور إعصار "خطير جدا"، بحسب ما أعلنت خدمات الأرصاد الجوية.