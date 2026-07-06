ارتفاع عدد قتلى زلزالي فنزويلا إلى 3342

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين في فنزويلا إلى آلاف القتلى والمصابين، مع تزايد أعداد المشردين واستمرار تداعيات الكارثة، في وقت تواجه فيه الحكومة انتقادات متصاعدة بشأن طريقة تعاملها مع آثار الزلزال.

أعلنت وزارة الإعلام الفنزويلية، اليوم الإثنين، أن حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا البلاد ارتفعت إلى 3342 قتيلا، إلى جانب ارتفاع أعداد المصابين والمشردين بشكل كبير.

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وبحسب البيانات الرسمية، بلغ عدد المصابين 16470 شخصًا، فيما ارتفع عدد المشردين إلى 17345 شخصا، في ظل استمرار تداعيات الكارثة على مختلف المناطق المتضررة.

وفي السياق، دافعت ديلسي رودريجيز، القائمة بأعمال الرئيس في فنزويلا، عن إجراءات الحكومة عقب الزلزالين، خلال خطاب بمناسبة ذكرى الاستقلال، وذلك في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الشعبية بشأن بطء الاستجابة وحجم الاستجابة الرسمية للأزمة.

وتتواصل في فنزويلا عمليات الإنقاذ والإغاثة عقب الزلزالين العنيفين اللذين ضربا البلاد، وسط حصيلة بشرية ومادية متصاعدة وأضرار واسعة طالت مناطق سكنية عدة.

وأعلنت وزارة الإعلام أن عدد المصابين بلغ 16,592 شخصا، فيما يقارب 16 ألفا باتوا مشردين، مشيرة إلى إنقاذ 6,462 شخصا حتى الآن، بينما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض.

وفي السياق، أوضح رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز أن الطواقم الطبية عالجت أكثر من 22 ألف مصاب، مع نشر عشرات آلاف عناصر الإنقاذ المحليين، إلى جانب آلاف المتطوعين الدوليين للمشاركة في جهود الإغاثة.

وأدت الزلازل، اللذان بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات، إلى انهيار عشرات المباني، خاصة في منطقة لا غوايرا قرب العاصمة كراكاس، في واحدة من أسوأ الكوارث الزلزالية في تاريخ أمريكا اللاتينية، بينما تقدر الأمم المتحدة أعداد المفقودين بعشرات الآلاف، مع استمرار تداعيات إنسانية واقتصادية واسعة.