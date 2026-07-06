موجز أنباء العالم الإثنين

شهدت طهران تشييعا مليونيا للمرشد الأعلى علي خامنئي. لبنانيا، خرقت إسرائيل التهدئة، وصرح الرئيس جوزيف عون، بأن الاحتلال يعيق انتشار الجيش. وفي غزة، أعلنت حركة حماس حل لجنة الطوارئ لنقل الحكم للجنة الوطنية تزامنا مع خطة "السلام".

طفلة في غزة تحاول الحصول على قليل من الماء بظلّ القيظ (Getty Images)

نزل ملايين الإيرانيين إلى شوارع طهران، اليوم الإثنين، مع انطلاق الموكب الجنائزي للمرشد الأعلى، علي خامنئي، في اليوم الثالث من مراسم التشييع التي تريدها السلطات استعراضا للقوة والوحدة، وتكريما لقائد الجمهورية الإسلامية لنحو أربعة عقود.

وبعدما توافدت منذ الجمعة إلى مصلّى طهران الكبير، جموع غفيرة ووفود رسمية لإلقاء النظرة الأخيرة على نعش خامنئي، وأربعة من أفراد عائلته قضوا معه في الضربات الأميركية الإٍسرائيلية الأولى في 28 شباط/ فبراير، شقّ الموكب الجنائزي طريقه في شوارع العاصمة الإثنين، في إطار مراسم التشييع التي تختتَم الخميس بمواراة الجثمان الثرى.

لبنان

استشهد أربعة أشخاص، بينهم ثلاث نساء، الإثنين، جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهم في جنوب لبنان، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام، في خرق جديد لوقف لإطلاق النار المعلن بين حزب الله وإسرائيل، منذ أكثر من أسبوعين.

وأكد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، أن بقاء الاحتلال الإسرائيلي في جنوب البلاد، يمنع انتشار الجيش، بينما يستعد الطرفان لتطبيق اتفاق إطار ينص على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية، وانتشار للقوات المسلحة اللبنانية تباعا.

غزة

أعلنت حركة حماس، الثلاثاء، حل لجنة الطوارئ الحكومية المسؤولة عن إدارة غزة بعد عقدين من تولي زمام الحكم.

وأضافت أن رئيس اللجنة ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة، محمد الفرا، قدّم رسميا استقالته من منصبه، وقرر أيضا حل اللجنة "تسهيلا لعملية الانتقال الإداري والحكومي للجنة الوطنية لإدارة غزة التي توافقت بشأنها الفصائل والقوى الفلسطينية".

وبعيد إعلان حماس حل حكومتها في القطاع، أعلن رئيس اللجنة الوطنية لإدارته، جاهزيتها لتسلم هذه المسؤولية في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل وخطة "السلام" الأميركية.

وعَدّ "مجلس السلام" الذي أنشأه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن لجنة التكنوقراط التي تولى تشكيلها يجب أن تشرف على السلاح في غزة.

إسرائيل

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، أنها ستتجاهل حكما صادرا عن المحكمة العليا يتعلق بالهيئة الناظمة للبث التلفزيوني والإذاعي، في خطوة تمثل تحديا مباشرا لأعلى سلطة قضائية في البلاد.

الخرطوم

أمر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الإثنين، بإجراء "تحقيق عاجل" في الانتهاكات والتجاوزات في مدينة الأُبيِّض السودانية، محذّرا من خطر وشيك لوقوع "فظائع واسعة النطاق".

على صعيد متصل، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، أسفرت عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 330 طفلا، خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026.

روسيا وأوكرانيا

أطلقت روسيا، الإثنين، صواريخ ومسيّرات استهدفت مباني سكنية في كييف ومحيطها، للمرة الثانية خلال أسبوع، ما أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل وفق السلطات المحلية، وذلك عشية قمة حاسمة لحلف شمال الأطلسي في أنقرة.

وحث الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الحلف على اتخاذ "قرارات قوية"، لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية، عقب الهجمات الروسية التي جاءت بعد أيام قليلة من هجوم آخر أودى بأكثر من 30 شخصا في كييف.

وفي بروكسل، عدّت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، أن الغارت الروسية الجديدة على كييف تُظهر أن أوكرانيا بحاجة "ملحة" إلى أنظمة دفاع جوي.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إسقاط 519 طائرة مسيّرة أوكرانية، ليل الأحد - الإثنين، فوق نحو عشرين مقاطعة روسية، وفي أجواء شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو حيث سقط قتيل.

الصين واليابان

أعلنت بكين، أن إحدى غواصاتها أجرت، الإثنين، تجربة لإطلاق صاروخ في المحيط الهادئ، وذلك بعد تحذيرات من دول في المنطقة من أنها تخطط لاختبار صاروخ بالستي عابر للقارات.

وفيما قالت اليابان إنها حثت الصين بشدة على إعادة النظر في إطلاق الصاروخ التجريبي، حذرت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ من أن إطلاق الصين التجريبي من شأنه "زعزعة استقرار" المنطقة.

وبالتزامن مع اختبار بكين الصاروخ، باشرت الصين وروسيا مناورات بحرية مشتركة سنوية، قبالة الساحل الصيني.

أستراليا

وقّعت أستراليا وفيجي اتفاقية دفاع جديدة، الإثنين، ما يعزز العلاقات بينهما لمواجهة طموحات الصين التي تسعى لتوسيع نفوذها في منطقة، جنوب المحيط الهادئ.

فنزويلا

ارتفعت حصيلة الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا، الأسبوع الماضي، إلى 3,342 قتيلا على الأقل، وفق الأرقام الرسمية، فيما بدأت فرق الإنقاذ الدولية بتقليص عمليات البحث تحت الأنقاض مع تضاؤل الآمال بالعثور على أحياء.

سريلانكا

قُتل ما لا يقل عن 19 سجينا، وأربعة حراس، خلال اشتباكات عنيفة، وقعت مساء الأحد، في سجن نيغومبو بضواحي العاصمة السريلانكية كولومبو، وفق ما أفاد مصدر طبي، الإثنين.

نيودلهي

لقي ستة أشخاص بينهم خمسة أطفال حتفهم، إثر انهيار مبنى في بومباي بغرب الهند، وفق ما أعلنت السلطات، تزامنا مع هطول أمطار موسمية غزيرة على العاصمة المالية للبلاد، أدت إلى غمر الطرق، وإغلاق المدارس.

فيينا

تصدر محكمة في فيينا، الإثنين، حكمها ضدّ ضابطين سوريين سابقين، بشأن ما إذا كانا مذنبين بتهمة تعذيب معارضين لنظام بشار الأسد.