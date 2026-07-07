أوكرانيا تطلق أكثر من 430 مسيرة باتجاه موسكو قبيل قمة الناتو

يشهد الصراع الروسي الأوكراني تصعيدا متبادلا مع اتساع نطاق الهجمات بعيدة المدى، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى قمة حلف الناتو وما قد تحمله من قرارات جديدة بشأن الدعم العسكري والسياسي المقدم لكييف.

أعلنت السلطات الروسية أن أوكرانيا شنت، خلال الليل وساعت فجر الثلاثاء، هجوما واسعا بأكثر من 430 طائرة مسيرة باتجاه العاصمة موسكو، وذلك قبيل انطلاق قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العاصمة التركية أنقرة، بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بصفته ضيفا.

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وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت معظم المسيرات على مسافات بعيدة، فيما دمر 36 منها أثناء اقترابها من العاصمة، مؤكدا أن الهجوم استمر منذ ساعات المساء وحتى السادسة صباحاً.

وفي وقت سابق، أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة بيلغورود ألكسندر شوفاييف مقتل شخص جراء ضربات صاروخية أوكرانية متكررة، تسببت أيضا في اندلاع حريق بمنشأة للبنية التحتية.

ويأتي الهجوم الأوكراني بعد يوم من قصف روسي مكثف استهدف عدة مناطق أوكرانية، وأسفر، بحسب السلطات الأوكرانية، عن مقتل 28 شخصا، بينهم 26 في كييف ومحيطها.

ووصف الرئيس الأوكراني الضربات الروسية التي استهدفت كييف ومحيطها بأنها "هجوم وحشي"، مشيراً إلى مقتل 26 شخصا في العاصمة ومنطقتها، إضافة إلى مقتل شخصين جراء هجوم بطائرة مسيّرة استهدف محطة وقود في منطقة زابوروجيا جنوب شرقي البلاد، وفق السلطات الأوكرانية.

وأكد زيلينسكي أنه يعلق آمالا كبيرة على نتائج قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة، داعيا إلى أن تتجاوز مخرجاتها التصريحات والمواقف التقليدية، وأن تترجم إلى خطوات عملية توفر حماية ودعماً أكبر لأوكرانيا في مواجهة التصعيد الروسي.

من جهتها، قالت فرق الطوارئ الأوكرانية إنها تواصل عمليات البحث عن ناجين تحت أنقاض المباني السكنية التي تعرضت للدمار جراء القصف، فيما أعلن وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو تضرر نحو 30 مبنى في مناطق مختلفة من العاصمة كييف.

وتزامن التصعيد مع افتتاح قمة حلف الناتو في أنقرة، حيث ينتظر أن يجدد الحلفاء الأوروبيون دعمهم العسكري لكييف، وسط توقعات بالإعلان عن استمرار تقديم مساعدات عسكرية سنوية لا تقل عن 70 مليار يورو خلال عامي 2026 و2027.

كما تواصل أوكرانيا تكثيف هجماتها على العمق الروسي، مع تركيز خاص على منشآت الطاقة في إطار مساعيها لإضعاف القدرات اللوجستية والاقتصادية لموسكو.