استطلاع: ثلث الأميركيين يرون أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة

كشف استطلاع رأي أجرته وكالة "أسوشيتد برس" ومعهد "نورك" لأبحاث الشؤون العامة عن أن نحو 30% من الأميركيين البالغين اليهود يرون إن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة.

مظاهرة حاشدة في نيويورك تطالب بوقف الإبادة في غزة، رُفع فيها شعار: "اليهودية تُدين فظائع دولة إسرائيل" (Getty Images)

أظهر استطلاع رأي جديد أجرته وكالة "أسوشيتد برس" بالتعاون مع مركز "نورك" لأبحاث الشؤون العامة، تراجعا حادا في مستوى الدعم الأميركي لإسرائيل، مصحوبا بتصاعد الانتقادات من الديمقراطيين وظهور مؤشرات على انقسام في المواقف بين صفوف الجمهوريين.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ويأتي الاستطلاع في وقت يشهد فيه ملف السياسة الخارجية الأميركية، الذي كان يحظى بإجماع الحزبين، استقطابا متزايدا بين الأميركيين على أسس حزبية وجيليّة (عُمريّة)، في ظل الانتقادات الموجهة إلى سلوك إسرائيل بعد مرور نحو 3 سنوات على اندلاع حربها الإبادية على غزة.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن نحو ثلث البالغين الأميركيين، بمن فيهم نصف الديمقراطيين تقريبا، يعتقدون أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية ضد الفلسطينيين خلال حرب غزة، وهو اتهام وجهته بعض منظمات حقوق الإنسان، فيما نفته إسرائيل والحكومة الأميركية بشدة.

وفي المقابل، قال نحو 2 من كل 10 أميركيين إن إسرائيل لم ترتكب إبادة جماعية، فيما أفاد نحو نصف المشاركين في الاستطلاع بأنهم لا يملكون معلومات كافية لإبداء رأي.

كما أظهر الاستطلاع أن نحو 30% من الأميركيين البالغين اليهود يرون إن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية، في حين قال 49% منهم إنها لم ترتكب ذلك.

وتظهر هذه النتائج أن نظرة الأميركيين إلى إسرائيل تشهد تغيرا حادا، بعد مرور نحو 3 سنوات على الحرب الإسرائيلية المدمرة في قطاع غزة.