موجز أنباء العالم الثلاثاء: دمشق وأنقرة في الواجهة وهجمات في مضيق هرمز

شهدت الساحة الدولية تطورات بارزة أبرزها إعلان سورية وفرنسا الاتفاق على تبادل السفراء خلال زيارة ماكرون إلى دمشق التي شهدت تفجيرين قرب فندق مكث فيه، فيما انطلقت قمة حلف "الناتو" في أنقرة بمشاركة ترامب.

أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع عن اتفاق مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لبدء تبادل السفراء في أقرب وقت، مؤكدا أن بلاده تعول على دور فرنسي فاعل لوقف التصعيد الإسرائيلي.

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من جهته، شدد ماكرون على ضرورة أن تعقب "الديكتاتورية دولة القانون الحقيقية" في سورية.

ووقع انفجاران في دمشق صباحا قرب الفندق حيث أمضى ماكرون ليلته، في اليوم الثاني من زيارته غير المسبوقة إلى العاصمة السورية التي تخللها توقيع اتفاقات ثنائية بمجالات اقتصادية عدّة.

وأكدت الرئاسة الفرنسية، أن ماكرون يواصل زيارته كما هو مخطط لها. وكان قد غادر فندق فورسيزنز قبل وقوع الانفجارين ووصل إلى القصر الرئاسي.

واعتبر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أن زيارة ماكرون لدمشق "تاريخية" وتشكل "محطة مفصلية" في مسار العلاقات الثنائية، مؤكدا مواصلة بلاده "مواجهة الإرهاب بكل أشكاله".

وفي سياق الزيارة، قال الرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنرجي" باتريك بويانيه من دمشق، حيث يرافق ماكرون، إنه يمكن لسورية أن تصبح "دولة عبور مهمة" للنفط الآتي من العراق نحو البحر الأبيض المتوسط، وأن توفر "مسارات بديلة" من مضيق هرمز.

تركيا

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أنقرة للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي، بحسب ما أفاد صحافيون.

وأعلن بعيد وصوله أن الولايات المتحدة ستنظر في بيع تركيا مقاتلات "إف-35"، معربا عن خيبة أمله لموقف الحلف الأطلسي خلال الحرب على إيران.

ويجتمع قادة دول حلف شمال الأطلسي الثلاثاء والأربعاء في أنقرة حيث يعرضون تزايد الإنفاق الدفاعي في مسعى لتهدئة الرئيس الأميركي الغاضب إزاء رد فعل أوروبا على الحرب على إيران.

وأجرى ترامب محادثات مع نظيره التركي في القصر الرئاسي بعد ظهر الثلاثاء، في وقت يأمل الأخير في الإعلان عن صفقة لتسلّم طائرات مقاتلة أميركية من طراز "إف-35".

وعشية القمة أوقف صحافيان تركيان ووُضعا قيد الاحتجاز في أنقرة، وفق ما ذكر الموقع الذي يعملان فيه وجمعية مدافعة عن حقوق الإنسان.

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحلف إلى زيادة مساعداته لأوكرانيا في مجال الدفاع الجوي خلال القمة التي يعقدها الناتو في تركيا اعتبارا من الثلاثاء.

إيران

توافدت حشود غفيرة إلى شوارع مدينة قم في جنوب طهران، في اليوم الرابع من مراسم تشييع المرشد الأعلى السابق للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، غداة مشاركة الملايين في مراسم وداعه في العاصمة الإيرانية.

ووُضع نعش خامنئي الذي اغتيل في الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/ فبراير، في مسجد جمكران في مدينة قم.

إلى ذلك، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الثلاثاء، بأن ناقلة في مضيق هرمز تعرضت لهجوم، في ثالث حادث من نوعه يطال سفينة في الممر المائي الحيوي خلال 24 ساعة.

وقالت هيئة "يو كي ام تي او" في منشور على منصة "إكس" إنها تلقت "بلاغا عن حادث إضافي يطال ناقلة أثناء عبورها مضيق هرمز. وقد أصيبت الناقلة بمركبة جوية غير مأهولة (مسيّرة) مجهولة، وتعرضت لأضرار إنشائية طفيفة. ولم يُبلَّغ عن وقوع إصابات أو تأثيرات بيئية".

قطر

حمّلت الدوحة طهران المسؤولية عن هجوم تعرّضت له ناقلة قطرية أثناء عبورها مضيق هرمز الإثنين، داعية إيران إلى الكف عن تهديد "إمدادات الطاقة العالمية" في الممر الحيوي.

إسرائيل

رفضت المعارضة الإسرائيلية وعائلات قتلى هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تعيين أعضاء وفق آلية سياسية في لجنة تحقيق رسمية في أحداث الهجوم، وذلك بعد إقرار الكنيست تشكيل اللجنة بالقراءة الأولى.

من جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر أن الجولة التالية من المحادثات مع لبنان ستُعقد في روما الأسبوع المقبل.

فرنسا

فرض القضاء الفرنسي عقوبة على زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن بـ45 شهرا من عدم الأهلية، منها 15 شهرا مع النفاذ، في قضية اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، ما يتيح لها نظريا الترشح للانتخابات الرئاسية في 2027.

الحرب الأوكرانية الروسية

أطلقت أوكرانيا أكثر من 430 مسيّرة باتجاه موسكو ليل الإثنين الثلاثاء، وفق ما أعلن رئيس بلدية العاصمة الروسية سيرغي سوبيانين.

أوكرانيا

عُثر على الأوكرانية أناستاسيا بيريزوفسكا (39 عاما)، المشتبه بها الرئيسية في محاولة قتل رجل أعمال من أصل أوكراني في موناكو، مقتولة بالرصاص في بلادها، فيما أوقف شخصان يُشتبه بوقوفهما خلف مقتلها.

اليابان/ الصين

شهدت المياه القريبة من جزر متنازع عليها مواجهة بين سفن تابعة لخفر السواحل اليابانيين ونظرائهم الصينيين، إذ ادعى كل جانب أنه أجبر سفنا تابعة للطرف الآخر على المغادرة بعد أن توغلت في مياهه الإقليمية.

إسبانيا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية حالة تأهب قصوى من المستوى الأحمر، وهو أعلى مستوى إنذار، في ثلاث مناطق في شرق البلاد، متوقعة أن تتجاوز الحرارة 40 درجة مئوية.