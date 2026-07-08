أعضاء "ناتو" يؤكدون التزامهم "الثابت" ببند الدفاع المشترك

جددت دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في إعلان قمة أنقرة، التزامها الثابت ببند الدفاع المشترك ودعمها لأوكرانيا، وذلك بالتزامن مع انتقادات لاذعة وجهها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب للحلفاء، بسبب ملفي إقليم غرينلاند والحرب ضد إيران.

أكدت دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بينها الولايات المتحدة، الأربعاء، التزامها الثابت ببند الدفاع المشترك المنصوص عليه في المادة الخامسة من معاهدة الحلف، وفق نص إعلان قمة أنقرة.

وينص الإعلان الصادر في اليوم الثاني والأخير من قمة الحلف، على أن "الاعتداء على أي حليف هو اعتداء على جميع الحلفاء".

ويضيف النص: "تبقى وحدتنا وتضامننا وقوتنا الجماعية الأساس الذي يقوم عليه السلام والأمن والازدهار".

ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات من تأكيد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، استياءه من الدول الأعضاء في الحلف على خلفية قضايا عدة، أهمها الرغبة الأميركية في الاستحواذ على إقليم غرينلاند، وعدم المساهمة في الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

ولم يفعّل الناتو المادة الخامسة، والتي تعد ركنا أساسيا في الحلف الذي أنشئ عام 1949، سوى مرة واحدة، وكانت تضامنا مع الولايات المتحدة بعد اعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر 2001.

وفي ما يتعلق بأوكرانيا، جدّدت الدول الأعضاء الـ32 في الحلف، "دعمها الثابت" لكييف في مواجهة الغزو الروسي الذي بدأ في العام 2022.

ورأوا أن أوكرانيا تساهم "في الأمن عبر الأطلسي وتدافع عن حريتها وسيادتها ووحدة أراضيها".