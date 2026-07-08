الدنمارك ترد على ترامب: غرينلاند ليست للبيع

جددت الدنمارك رفضها لتصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن غرينلاند، مؤكدة أن الجزيرة "ليست للبيع" وأن مصيرها يقرره سكانها وحدهم. وشددت على ضرورة احترام سيادة الدنمارك وسلامة أراضيها، داعية الحلفاء إلى احترام حق الغرينلانديين في تقرير مصيرهم.

أكدت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميته فريدريكسن، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الأربعاء، أنّ "غرينلاند ليست للبيع"، ردا على تصريحات جديدة في هذا الشأن أدلى بها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

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وقالت فريدريكسن للصحافيين: "استمعتُ إلى الرئيس الأميركي أمس، وأعتقد أن موقف الولايات المتحدة واضح جدا بشأن هذه القضية للأسف، وموقفنا كان واضحا أيضا منذ البداية: غرينلاند ليست للبيع".

وكرر ترامب، الثلاثاء، في أنقرة تشديده على أنّ غرينلاند ينبغي أن تكون "تحت سيطرة الولايات المتحدة"، لكنه كرر هذا الموقف من دون إطلاق التهديدات التي صدرت عنه في بداية العام.

وكان ترامب تحدث في مطلع العام عن إمكانية السيطرة على الإقليم الدنماركي المتمتع بحكم ذاتي، مشددا على أهميته للأمن القومي الأميركي.

وتراجع الرئيس الأميركي عن المطالبة بغرينلاند بعد أسابيع من التصعيد والتهديد حتى بالسيطرة بالقوة على الجزيرة الدنماركية.

وأتاحت محادثات جرت بين ترامب والأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، في كانون الثاني/ يناير في دافوس، التوصل إلى "اتفاقية إطارية" بشأن غرينلاند، على ما أعلن الرئيس الأميركي بدون كشف تفاصيل عنها.

وقالت فريدريكسن: "نأمل أن يحترم الجميع، بمن فيهم جميع الحلفاء، حق سكان غرينلاند في تقرير مصيرهم. نحن دولة ذات سيادة ونطالب باحترام سلامة أراضينا وسيادتنا".