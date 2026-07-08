باكستان تبحث عن طائرة شحن فُقدت قبالة كراتشي

فُقد الاتصال بالطائرة، التي كانت تقل 5 من أفراد الطاقم، أثناء رحلة من الشارقة إلى كراتشي، بعدما رصدها الرادار في "هبوط سريع" وتغيير مفاجئ في الاتجاه.

أطلقت باكستان، الأربعاء، عمليات بحث في البحر عن طائرة شحن من طراز "بوينغ"، فُقدت قبالة سواحل كراتشي، بعدما أظهر الرادار أنها كانت في حالة "هبوط سريع"، بحسب ما أعلنت هيئة مطارات باكستان في منشور على منصة "إكس".

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وكانت الطائرة، التي تشغّلها شركة الطيران الخاصة "كاي 2 إيرويز"، تقل خمسة من أفراد الطاقم، وتقوم برحلة من الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى كراتشي، حين فُقد أثرها مساء الثلاثاء، بعد الإبلاغ عن "مشكلة في نظام الملاحة".

وقالت هيئة مطارات باكستان إنه عند الساعة 21:21 بتوقيت باكستان، رُصدت الطائرة على الرادار وهي في وضعية "هبوط سريع مع تغيير سريع في الاتجاه"، قبل أن يُفقد الاتصال بها على مسافة نحو 155 ميلًا بحريًا غربي كراتشي.

وأضافت الهيئة أنه جرى إطلاق عملية بحث في البحر لتحديد موقع الطائرة المفقودة.

من جهته، أفاد موقع "فلايت رادار24" المتخصص في تتبع الرحلات الجوية، بأن البيانات الأولية الواردة من الطائرة "أشارت إلى هبوط ثم صعود، ثم هبوط ثان مفاجئ وحاد".

وتُعد "كاي 2 إيرويز" شركة طيران شحن خاصة في باكستان، وتسيّر رحلات داخل البلاد وخارجها.

وبحسب موقع "إيرفليتس"، صُنعت الطائرة في العام 1999، واستخدمت في نقل الركاب لدى شركتي "إيروفلوت" و"غارودا إندونيسيا"، قبل تحويلها إلى طائرة شحن في العام 2012.