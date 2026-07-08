ترامب "مستاء جدا" من الناتو ويوعز بوقف التعاملات التجارية مع إسبانيا

ترامب يكرر رغبته في الاستيلاء على غرينلاند معتبرا الموقف الأوروبي الرافض لذلك "مشكلة كبيرة" واعتبر أن "غرينلاند مهمة جدا للولايات المتحدة وليست مهمة بالنسبة إلى الدنمارك"* رئيسة الوزراء الدنماركية ترد عليه مؤكدة أن "غرينلاند ليست للبيع"

هاجم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حلفاءه في حلف شمال الأطلسي (الناتو) على هامش قمة الحلف في أنقرة اليوم، الأربعاء، وسط مخاوف من أن تلقي تداعيات الحرب مع إيران بظلالها على أعمالها.

وبعدما أعلن ترامب أن الهدنة مع إيران انتهت إثر التصعيد العسكري ليلا، انتقد الحلف لعدم دعمه الحرب ضد طهران.

وكرر رغبته في الاستيلاء على غرينلاند معتبرا الموقف الأوروبي الرافض لذلك "مشكلة كبيرة"، وقال "أنا مستاء جدا من الناتو وغير راض عن الحلف بسبب ما فعله مع غرينلاند، ولأنّه لم يرغب في مساعدتنا في مواجهة الدولة الأولى الراعية للإرهاب، وهي إيران. لقد كان غير مستعد لمساعدتنا".

وهاجم ترامب إسبانيا على وجه الخصوص، معلنا عزم الولايات المتحدة وقف كل معاملاتها التجارية معها، فيما كرر اتهام مدريد بالتقصير في المساهمة في الإنفاق الدفاعي لحلف شمال الأطلسي.

وقال إن "إسبانيا قضية خاسرة. لم نعد نرغب في إجراء أي تعاملات تجارية" معها، في تصعيد لخلاف حاد بشأن إنفاق مدريد الدفاعي، داعيا وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إلى وقف التعاملات التجارية معها.

ورد الاتحاد الأوروبي مؤكدا أنه "سيحرص دائما" على حماية مصالح أعضائه "بالكامل".

واستحضر ترامب المزيد من القضايا الحساسة بتكرار رغبته في الاستيلاء على غرينلاند، الإقليم ذاتي الحكم التابع للدنمارك، وقال إن "غرينلاند مهمة جدا للولايات المتحدة"، معتبرا أنها "ليست مهمة بالنسبة إلى الدنمارك، بادعاء أنه "نحتاج إليها لحماية العالم وليس فقط الولايات المتحدة ... إنها لا تساعد الدنمارك لكنها تساعدنا".

وكانت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميته فريدريكسن، قد شددت على هامش قمة الناتو أنّ "غرينلاند ليست للبيع"، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي أن القرارات المتعلقة بمستقبل غرينلاند تخص سكان غرينلاند والدنمارك.

وعشية الجلسة الرئيسية نشر الحلف أحدث بياناته المتعلقة بالإنفاق لعام 2026، والتي تُظهر أن الإنفاق الدفاعي الأساسي لأوروبا وكندا سيرتفع بنسبة 11% هذا العام ليصل إلى 634 مليار دولار، مقارنة بـ571 مليار قبل عام.

وقال روته إنه"كان يوم أمس ناجحا للغاية"، مضيفا أن أعضاء الحلف "يفون بالتزاماتهم" من خلال التحرك لتحمل مسؤولية أكبر عن الدفاع عن القارة الأوروبية في مواجهة روسيا، وأضاف أن "هذا انتصار كبير للرئيس الأميركي".

وبينما سعى الناتو إلى لفت انتباه ترامب إلى الزيادة الكبيرة في إنفاقه الدفاعي، عادت الجهود الأميركية المتعثرة لوقف الحرب في أوكرانيا إلى صدارة جدول الأعمال.

وتحدث ترامب مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قبل اجتماع الناتو، ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على هامش القمة اليوم. وقال ترامب "أعتقد أن كلا منهما يرغب في التوصل إلى اتفاق"، ومن المقرر أن "يستكمل" ترامب المحادثات مع بوتين بعد لقائه زيلينسكي، وفقا لمسؤول أميركي.

ويُنتظر أن تتعهد أوروبا وكندا بمواصلة تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا بقيمة 70 مليار يورو (80 مليار دولار) سنويا في عامي 2026 و2027.