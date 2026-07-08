اتهم القيادة الإيرانية بالتطرف والعنف، وقال إن بلاده أهدرت وقتا طويلا في التعامل معها، داعيا إلى اتخاذ خطوات جديدة، كما جدد انتقاداته لحلف شمال الأطلسي بشأن تقاسم الأعباء بين أعضائه.

افتتحت في العاصمة التركية أنقرة أعمال القمة الـ36 لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، باستضافة منتدى للصناعات الدفاعية، وسط تصاعد الضغوط الأميركية على الدول الأعضاء لزيادة إنفاقها الدفاعي وتحمل حصة أكبر من تكاليف الدفاع المشترك، في إطار مساعي الحلف لتعزيز تقاسم الأعباء بين أعضائه.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ترامب: مذكرة التفاهم مع إيران انتهت ولا أريد التعامل معها

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن مذكرة التفاهم المتعلقة بإنهاء الحرب مع إيران "انتهت بالنسبة له"، مؤكدا أنه لا يرغب في التعامل مع القيادة الإيرانية في المرحلة الحالية.

وأضاف ترمب أن إيران، بحسب تعبيره، يقودها "أشخاص مرضى"، وادعى أن امتلاكها سلاحا نوويا كان سيقودها إلى استخدامه. كما وصف الإيرانيين بعبارات حادة، معتبرا أن الاتفاق لم يعد قائمًا.

وقال الرئيس الأميركي إن الولايات المتحدة "أهدرت الكثير من الوقت" في التعامل مع إيران، مؤكدا أن واشنطن "يجب أن تقوم بعملها".

وأضاف ترامب أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، متهما القيادة الإيرانية بأنها "مجنونة" ومرتكبة لعمليات قتل واسعة، في إطار تصعيد جديد في لهجته تجاه طهران.

وفي سياق آخر، انتقد ترامب حلف شمال الأطلسي، قائلًا إن الحلف "كان يحصل على كل شيء مجانا"، في إشارة إلى انتقاداته المتكررة بشأن تقاسم الأعباء المالية بين دول الحلف.

الأمين العام للناتو: أوروبا كانت منصة رئيسية لدعم العملية العسكرية ضد إيران

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، إن الحلف يسعى إلى الحد من القدرات النووية الإيرانية، معتبرًا أن ذلك يمثل مصلحة لإسرائيل وأوروبا.

وأضاف أن نحو 5 آلاف طائرة أقلعت من أوروبا لدعم العملية العسكرية الأميركية ضد إيران، مشيرا إلى أن عددًا من المطارات الأوروبية أُغلق لتسهيل تنفيذ العملية، وأن القارة الأوروبية شكلت منصة رئيسية لانطلاق القوات الأميركية وتقديم الدعم اللوجستي للعملية.

وأكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالكامل بالحلف، وذلك ردا على الانتقادات المتكررة التي يوجهها الرئيس الأميركي ترامب للناتو.

وأضاف، على هامش قمة الحلف المنعقدة في أنقرة، أن واشنطن تتوقع من الدول الأوروبية وكندا رفع إنفاقها الدفاعي ليوازي مستوى الإنفاق الأميركي، معتبرًا أن هذا المطلب "منصف تمامًا" ويعكس ضرورة تقاسم الأعباء داخل الحلف.

بلجيكا: لا تدخل للناتو في هرمز ومهمتنا تقتصر على حماية الملاحة

وأكد وزير الشؤون الخارجية البلجيكي أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) لا يعتزم التدخل عسكريا في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن تحركات الحلف تندرج ضمن إطار دفاعي ولا تعني المشاركة في الحرب.

وأوضح الوزير في تصريحات للجزيرة أن الاستعدادات الجارية تشمل التحضير لنشر كاسحات ألغام في المضيق، والمساهمة في ضمان حرية الملاحة ضمن تحالف تقوده فرنسا وبريطانيا.

وانتقد الوزير سلوك إيران، مشيرا إلى برنامجها النووي والصاروخي، كما أدان هجماتها على دول مجاورة لم تكن طرفا في النزاع، معتبرا أنها تقوض جهود السلام، مؤكدا دعم تنفيذ مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران لتعزيز أمن الملاحة في هرمز.