فنزويلا.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 3685 قتيلا

أعلنت السلطات الفنزويلية ارتفاع عدد ضحايا الزلزالين المدمّرين إلى 3,685 قتيلا، وعدد المصابين إلى ما يربو على 16 ألفا، مع استمرار جهود البحث في البلاد رغم تضاؤل آمال العثور على ناجين.

صورة جوية تظهر مباني سكنية سُويّت بالأرض في أحد المواقع المتضررة من الزلزالين في فنزويلا (Getty Images)

ارتفع عدد الضحايا في فنزويلا إلى 3,685 قتيلا جراء الزلزالين الذين ضربا البلاد في 24 حزيران/ يونيو الماضي، بحسب ما أعلنه رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، خورخي رودريغيز، الأربعاء، في بيان بشأن آخر إحصائية.

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وأوضح رودريغيز أن عدد القتلى ارتفع إلى 3,685 قتيلا، فيما بلغ عدد المصابين 16,740 شخصا، جراء الزلزالين الذين ضربا فنزويلا، إذا كان الأول بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر، والثاني بقوة 7.5 درجة.

وبعد يومين من الزلزالين، أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن تكلفة الأضرار المادية المباشرة الناجمة عن الكارثة تُقدّر بنحو 6.7 مليارات دولار.

ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ متواصلة في البلاد، رغم ضعف آمال العثور على ناجين.