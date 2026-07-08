موجز أنباء العالم الأربعاء

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران، إثر ضربات عسكرية متبادلة شملت مواقع الحرس الثوري ومنشآت بالكويت والبحرين، مما دفع أسعار النفط للارتفاع بنسبة خمسة بالمئة، وسط قلق دولي من تداعيات هذا التصعيد.

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن وقف إطلاق النار مع إيران انتهى، بعد ساعات على ضربات أميركية عليها، ردّا على هجمات شنّتها على سفن في مضيق هرمز، وردّ إيراني في اتجاه البحرين والكويت.

إلا أنه أبقى الباب مفتوحا أمام استمرار المفاوضات بين الجانبين الجارية بوساطة باكستانية، وفي ظلّ اتفاق معلن لوقف إطلاق النار منذ الثامن من نيسان/ أبريل، أعقبه توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين، تمهيدا لإنهاء الحرب بشكل دائم.

وقال ترامب في قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا، ردّا على سؤال بشأن استمرار الهدنة، "بالنسبة لي، الأمر انتهى"، واصفا القادة الإيرانيين بأنهم "مرضى"، وأن "التعامل معهم مضيعة للوقت".

وقالت القيادة العسكرية المركزية الأميركية (سنتكوم)، إن قواتها استهدفت أكثر من 80 موقعا شملت أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، ومواقع رادارات ساحلية وزوارق تابعة للحرس الثوري.

وتحدثت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن سماع سلسلة انفجارات في محيط مضيق هرمز، وذلك في جزيرة قشم ومدينة سيريك، إضافة إلى مدينة بندر عباس.

وأدّت الضربات الأميركية إلى مقتل أحد عناصر القوات البحرية التابعة للحرس الثوري في جنوب غرب إيران، وفقا لوكالة الأنباء الحكومية "إرنا".

كما أعلن التلفزيون الإيراني لاحقا، مقتل 8 من الجيش في بندر عباس وبوشهر بقذائف عقب هجمات أميركية، صباح الأربعاء.

وردا على الضربات، أعلن الحرس الثوري أنه استهدف منشآت عسكرية أميركية في الكويت والبحرين.

وأعلنت البحرين والكويت تفعيل أنظمة الدفاع الجوي، من دون إعطاء تفاصيل حول وقوع إصابات أو أضرار.

وقفزت أسعار النفط العالمية بأكثر من 5%، الأربعاء، بعد تصريحات ترامب.

وقدّرت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة عدد البحارة الذين لا يزالون عالقين في الخليج بنحو ستة آلاف، ودانت في بيان تَجَدُّد المواجهات في المنطقة ومضيق هرمز.

العراق

شيعت حشود غفيرة المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، الأربعاء في مدينة النجف ومقام الإمام علي قبل أن ينتقل النعش إلى مدينة كربلاء، قبل العودة إلى إيران لمواراته الثرى في مشهد، وختام رحلة وداع امتدت قرابة أسبوع.

أنقرة

وجه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، انتقادات لاذعة لحلف شمال الأطلسي، الأربعاء، على هامش قمة محورية في أنقرة، وسط مخاوف من أن تلقي تداعيات الحرب مع إيران بظلالها على أعمالها.

وعبّر ترامب خلال القمة عن استيائه من عدم تمكن واشنطن من السيطرة على غرينلاند، ورأى في ذلك "مشكلة كبيرة".

وقال "أنا مستاء جدا من الناتو"، مضيفا: "أنا غير راض عن الحلف بسبب ما فعله مع غرينلاند، ولأنّه لم يرغب في مساعدتنا في مواجهة الدولة الأولى الراعية للإرهاب، وهي إيران. لقد كان غير مستعد لمساعدتنا".

ووجه انتقادات إلى إسبانيا على وجه الخصوص، معلنا عزم الولايات المتحدة وقف كل معاملاتها التجارية معها، فيما جدد اتهام مدريد بالتقصير في المساهمة في الإنفاق الدفاعي للحلف.

والتقى الرئيس السوري، أحمد الشرع، في أنقرة، ترامب، على هامش قمة الحلف.

"مجلس السلام"

أكد مسؤول في مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، نية إقامة منطقة إنسانية تجريبية، جنوبي غزة، تهدف إلى استيعاب عشرات آلاف المدنيين الفلسطينيين الذين سيخضعون لإجراءات تدقيق أمني.

وقال المسؤول إن هذه المنطقة قد تشكل "نقطة انطلاق" للجنة الفلسطينية التكنوقراطية التي من المقرر أن تتولى إدارة شؤون الحياة اليومية للقطاع، خلال المرحلة الانتقالية لما بعد الحرب، وذلك بموجب خطة ترامب.

إسلام أباد

أعلن الجيش الباكستاني، الأربعاء، أن ثلاث هجمات شنها مسلحون في إقليم بلوشستان بجنوب غرب البلاد، أسفرت عن مقتل 42 شخصا من المدنيين وعناصر قوات الأمن، خلال أربعة أيام.

كييف

قُتل سبعة أشخاص على الأقل في ضربات روسية على أوكرانيا، ليل الثلاثاء الأربعاء، فيما أعلن الجيش الأوكراني استهداف ناقلات نفط روسية، وذلك في هجمات جديدة قبل ساعات من اجتماع الرئيس الأميركي، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش قمة الناتو في أنقرة.

لندن

أعلنت الحكومة البريطانية، الأربعاء، أنها ستقود تحالفا يضم اثنتي عشرة دولة أوروبية، لتطوير الجيل المقبل من الصواريخ بعيدة المدى المصممة لحماية أوروبا.

التفجير في دمشق

أعلنت وزارة الصحة السورية أن الحصيلة النهائية للتفجيرين اللذين وقعا في وسط دمشق، الثلاثاء، بلغت قتيلا و36 جريحا، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية ("سانا)".

قتلى ومصابون بحادق حافلة في سورية

لقي أربعة أشخاص، ثلاثة منهم لبنانيون، مصارعهم، وأصيب العشرات بجروح في حادث سير تعرضت له حافلة كانت تقلّ معتمرين متجهين إلى السعودية، فجر الأربعاء، على طريق سريع في جنوب سورية.

بيروت

وافق القضاء اللبناني، الأربعاء، على إخلاء سبيل الفنان فضل شاكر في أربع قضايا مقامة ضدّه مقابل كفالة مالية، وفق ما أفاد مصدر قضائي، بعد تسعة أشهر من توقيفه.

ميونيخ

أصيب عدد من الأشخاص بجروح، جراء هجوم وقع في مدرسة ثانوية في ولاية بافاريا بجنوب ألمانيا، الأربعاء، بحسب الشرطة التي أكدت توقيف مشتبه به.

الصين

يواصل عناصر الإنقاذ، الأربعاء، البحث عن ناجين من فيضانات يشهدها جنوب الصين، بعد أن تسببت الأحوال الجوية السيئة بمقتل 17 شخصا في مختلف أنحاء البلاد.

أستراليا

أعلن رئيس الحكومة الأسترالية، أنتوني ألبانيزي، الأربعاء، أن قادة دول منتدى جزر المحيط الهادئ بصدد إصدار بيان مشترك "حازم" يدين تجربة إطلاق صاروخ صيني "استراتيجي" يحمل رأسا حربيا وهميا سقط في مياه المحيط الإثنين.

تركيا

يمثُل رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو أمام المحكمة، الأربعاء، لتقديم إفادته خلال الجلسة الرابعة والستين من محاكمته بتهم فساد، على ما أعلن محاميه.

بكين

ارتفعت حصيلة قتلى انزلاق التربة الذي وقع في مقاطعة غانسو في شمال غرب الصين إلى 21 شخصا، بعدما طمر 33 شخصا في اليوم السابق، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية، الأربعاء.

تايوان

نبّه مسؤول أمني تايواني كبير، الأربعاء، إلى أن "التوسّع الاستبدادي" الصيني في المجال البحري سيستمر، إذا لم يُتخذ أي إجراء مضاد له على المستوى الدولي.

واشنطن

قال مسؤولون في وزارة الأمن الداخلي الأميركية، الثلاثاء، إن عميلا فدراليا معنيا بشؤون الهجرة أطلق النار على مواطن مكسيكي، وقتله أثناء محاولة توقيف مركبة في ولاية تكساس.

الولايات المتحدة

أعلنت شركة "أوبن ايه آي"، الثلاثاء، أنّها ستطرح نموذجها الجديد GPT-5.6 للعامّة الخميس، بعد تقارير أفادت بموافقة الحكومة الأميركية على طرحه على نطاق أوسع.

بروكسل

ردّت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي، الأربعاء، طعنا تقدمت به شركة "أبل" الأميركية اعتراضا على تطبيق قانون الأسواق الرقمية على نظامها الخاص.

البرازيل

دعا فلافيو بولسونارو، المرشح المحافظ للرئاسة البرازيلية ونجل الرئيس السابق غايير بولسونارو، الولايات المتحدة، الثلاثاء، إلى الإحجام عن فرض رسوم جمركية جديدة على بلاده، معتبرا أن ذلك سيصب في مصلحة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.