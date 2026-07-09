المرشح لخلافة ستارمر يريد زيادة الضغط على إسرائيل

دعا آندي بورنم، المرشح الأوفر حظًا لخلافة كير ستارمر في زعامة حزب العمال ورئاسة الوزراء، إلى زيادة الضغوط البريطانية على إسرائيل بشأن حربها على غزة والاستيطان في الضفة الغربية، معترفًا بأن الحزب تأخر في المطالبة بوقف إطلاق النار

رأى المرشح الأوفر حظًّا لخلافة كير ستارمر في زعامة حزب العمال ورئاسة الوزراء، آندي بورنم، أن على المملكة المتحدة "بذل جهود إضافية للضغط على إسرائيل" بشأن الأوضاع في غزة والضفة الغربية المحتلة، منتقدًا سجلّ ستارمر في هذا المجال.

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أثارت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، خلافات وتوترات داخل حزب العمال الذي كان في حينه في صفوف المعارضة لحكومة المحافظين.

واعتبر بعض أعضاء الحزب أن موقف ستارمر، الذي كان آنذاك زعيمًا للحزب، كان شديد التساهل مع إسرائيل، لا سيّما رفضه بداية الدعوة إلى وقف إطلاق النار.

وقال بورنم في مقابلة مع صحيفة "ذي غارديان" يوم الخميس: "أعلم أن كثيرين يشعرون بأنّ حزبي لم يتخذ الموقف الصحيح في بداية التدخل العسكري الإسرائيلي في غزة، وأنا آسف لذلك. في كثير من الأحيان، لم يكن ردّ فعلنا على المستوى المطلوب. يجب أن نحسّن ذلك".

وأضاف بورنم: "علينا بذل جهد إضافي للضغط على الحكومة الإسرائيلية"، وتابع قائلًا: "لقد اتخذنا بعض الخطوات المهمة... ولكن لنكن صريحين، لقد تأخرت بريطانيا كثيرًا في الدعوة إلى وقف إطلاق النار، والآن علينا تعزيز موقفنا".

وأشار إلى: "وجود أدلة متزايدة تؤشر إلى ارتكاب جرائم حرب، لكنّ القرار النهائي يعود إلى المحاكم الدولية، وليس إلى القادة السياسيين".

ورأى أنه ينبغي: "النظر في فرض عقوبات جديدة... والبحث في تدابير تهدف إلى حظر تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية" في الضفة الغربية المحتلة.

وشدد في المقابل على: "عدم التسامح مطلقًا مع معاداة السامية".