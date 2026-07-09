الملاحة تتراجع في هرمز مع تجدّد القتال

عادت حركة الملاحة في المضيق إلى التراجع بعد تجدّد الضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران، وبدأت السفن تتجنّب المسار العُماني بعد استهداف 3 سفن حاولت العبور منه، مخالفة بذلك توجيهات طهران.

شهدت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تراجعا حادا منذ الأربعاء، خصوصا عبر المسار العماني المدعوم من الأمم المتحدة، بعد استهداف سفن بهجمات في وقت سابق من هذا الأسبوع، وتزامنا مع تجدد الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران.

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وبلغت الحركة عبر المضيق الإستراتيجي أعلى مستوياتها منذ اندلاع الحرب، عقب الاتفاق على هدنة بين الطرفين في منتصف حزيران/ يونيو، رغم أنها ظلت عند نحو ثلث المستويات المسجلة في أوقات السلم.

لكن يبدو أن وتيرة التعافي قد عادت تتقهقر، إذ لم تعبر الممر المائي سوى 6 ناقلات للسلع يوم الخميس، مقابل عبور 21 ناقلة من هذا النوع يوم الأربعاء، وفق بيانات شركة "كبلر" المسجلة حتى الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش.

وكان اليوم الوحيد الذي شهد حركة عبور أقل منذ الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران هو 28 حزيران/ يونيو، حين عبرت 19 سفينة سلع فقط، بعد يوم واحد من إصابة ناقلة في هجوم قبالة سواحل سلطنة عمان.

وعمدت معظم السفن التي عبرت منذ الأربعاء إما إلى وقف تشغيل أجهزة الإرسال أو الاستقبال الخاصة بها، وإما إلى استخدام المسار الإيراني الشمالي الذي يتطلب الحصول على موافقة من طهران للمرور.

وتجنّبت السفن إلى حد كبير منذ الأربعاء المسار العُماني الجنوبي، الذي استخدمته في الأسابيع الماضية ناقلات عديدة لا تربطها صلات بإيران.

ولم تعبر أي سفن ذلك المسار الخميس حتى كتابة هذه الأسطر، وذلك وفق مسارات السفن الظاهرة على موقع "مارين ترافيك"، الذي يعرض فقط السفن التي تكون أجهزة الإرسال والاستقبال (الترانسبوندر) فيها قيد التشغيل، لذلك فمن المحتمل أن تكون سفن أخرى قد عبرت مع إيقاف إشاراتها.

وصرّحت إيران بأنها تعارض هذا المسار، وكانت اثنتان من السفن الثلاث التي هاجمتها بين الإثنين والثلاثاء تبحران قربه عند استهدافهما.

وهوجمت في الإجمال 5 سفن منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران.

من جهته، حضّ رئيس المنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، يوم الأربعاء مالكي السفن ومشغليها على تجنب تعريض 6000 بحّار لا يزالون عالقين في منطقة الخليج لخطر غير ضروري جراء عبور المضيق.

وذكرت شركة "إيه إكس إس مارين" لتحليل بيانات الشحن يوم الخميس، أنها رصدت 689 سفينة تجارية غرب مضيق هرمز، انخفاضا من 1061 سفينة في مطلع آذار/ مارس.