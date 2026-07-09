موجز أنباء العالم الخميس

طالب مشيّعو المرشد الأعلى السابق بالانتقام من تل أبيب وواشنطن على قتله، وبالتوازي استمر التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران بضربات متبادلة شملت استهداف دول عربية، وسط إصرار إيراني على إدارة الملاحة في مضيق هرمز...

تواصل التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران اليوم، الخميس، وادعت واشنطن ضرب 90 هدفا عسكريا في إيران، فيما تناولت الأنباء استهداف طهران مواقع في الكويت وقطر والبحرين وأعلنت الأردن إسقاطها 8 صواريخ إيرانية، وذلك في ظل مطالبات مشيّعين إيرانيين للمرشد الأعلى الراحل، علي خامنئي، بالانتقام له.

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إيران.. الولايات المتحدة والتصعيد العسكري

توافد إيرانيون بأعداد هائلة إلى مشهد للمشاركة في وداع المرشد الأعلى السابق، علي خامنئي، وسط دعوات إلى الانتقام من واشنطن وتل أبيب.

وفي الأثناء، تبادلت الولايات المتحدة وإيران ضربات جديدة اليوم الخميس.

وقال مسؤولون عسكريون أميركيون إن القوات الأميركية أصابت 90 هدفا عسكريا إيرانيا، من أنظمة دفاع جوي ومواقع تخزين صواريخ ومسيّرات وأصول أخرى.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية الخميس مقتل 14 شخصا، وإصابة 78 آخرين بجروح خلال اليومين الماضيين جراء غارات أميركية.

وأكد مسؤول إيراني أنّ ضربة أميركية استهدفت "محيط" محطة (بوشهر) للطاقة النووية، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء (إرنا) الرسمية، وذلك بعد إعلان وكالة (فارس) عن سماع دوي انفجارات في المحافظة الواقعة في جنوب غرب الجمهورية الإسلامية.

وندّدت وزارة الخارجية الإيرانية بالقصف الأميركي الذي قالت إنه استهدف بنى تحتية مدنية، بما في ذلك جسورا لسكك الحديد، ووصفتها بأنها "جريمة حرب جسيمة".

وفي المقابل، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية أنها استهدفت مواقع في الكويت وقطر والبحرين باستخدام مسيّرات، وذلك ردا على الضربات الأميركية، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وتسببت شظايا الاعتراضات الجوية للهجمات الإيرانية على الكويت في إصابة شخص على الأقل ووقوع أضرار مادية، وفق ما أفادت وزارة الدفاع الكويتية.

وأفادت وكالة "فرانس برس" بسماع دويّ انفجارات في العاصمة المنامة بالتزامن مع إطلاق صفارات الإنذار، بعد ساعات من هجمات إيرانية على البحرين.

ومن جهته، أعلن الجيش الأردني في بيان أنه اعترض 8 صواريخ أطلقت من إيران في اتجاه أراضي المملكة من دون وقوع إصابات، وذلك في ظل تبادل طهران وواشنطن ضربات جديدة اليوم الخميس.

وفي باريس، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أن الضربات الأميركية الأخيرة على إيران تأتي نتيجة انتهاك طهران "لالتزاماتها" باستهدافها سفنا تبحر في المياه العُمانية.

وشدد رئيس مجلس الشورى الإيراني وكبير المفاوضين، محمد باقر قاليباف، أن مضيق هرمز لن يُفتح إلا بموجب "ترتيبات إيرانية".

لبنان

أبلغ السفير الأميركي، ميشال عيسى، رئيسّ الجمهورية اللبنانية، جوزاف عون، أن وفدا عسكريا أميركيا سيصل قريبا إلى لبنان للإشراف على بدء انسحاب القوات الإسرائيلية من منطقتين تجريبيتين، تطبيقا لمضمون اتفاق لإنهاء الحرب، وفق ما أعلنت الرئاسة.

ودعت منظمة العفو الدولية، الخميس، إلى التحقيق في ثلاثة هجمات شنّتها اسرائيل على جنوب لبنان خلال آذار/ مارس الماضي وأسفرت عن مقتل 24 مدنيا، بوصفها ترقى الى "جرائم حرب".

سورية

رحّبت دمشق بإعلان الولايات المتحدة بدء إجراءات إلغاء تصنيف سورية "دولة راعية للإرهاب"، في خطوة من شأنها فتح الباب أمام الاستثمارات وإلغاء العوائق أمام إدماج البلاد في النظام المالي العالمي، وفق ما قال مسؤولون.

فلسطين

أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مرسوما رئاسيا حدد فيه يوم السبت 28 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية.

روسيا

قال الكرملين إن تكثيف أوكرانيا ضرباتها على روسيا لن يؤدي سوى لإطالة أمد الحرب، وذلك بعدما رأى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنّ هذه الضربات قد تدفع موسكو إلى التفاوض لإنهاء الأعمال العدائية.

إيران

استدعت إيران السفير البريطاني في طهران للاحتجاج على ما وصفته بـ"التهم الزائفة"، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية، وذلك بعدما قضت محكمة في لندن بالسجن لشخصين بتهمة الاعتداء على صحافي في لندن، الأمر الذي قالت المحكمة أنه نُفذ بطلب من إيران.

الصين

ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات في منطقة قوانغشي بجنوب الصين إلى 39 قتيلا، فيما لا يزال 9 أشخاص في عداد المفقودين، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية، في وقت انشغل السكان بعمليات إزالة الأنقاض والمخلفات.

واندلع حريق في مصنع للأحذية بمقاطعة فوجيان شرقي الصين، ما أسفر عن "خسائر بشرية فادحة"، بحسب الرئيس الصيني شي جينبينغ، فيما يواصل نحو 200 من عناصر الإطفاء والإنقاذ جهودهم لإخماد النيران.

إيطاليا

أمرت إيطاليا بطرد ملحقَين عسكريَين روسيين يحملان صفة دبلوماسية، بحسب ما أعلن وزير الخارجية، أنتونيو تاياني، منددا بـ"أعمال تدخل خطيرة وغير مقبولة" تقوم بها موسكو.

كوريا الجنوبية

أكدت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية إدانة الرئيس السابق، يون سوك سول، بالسجن 7 أعوام، على خلفية إعلانه الأحكام العرفية في العام 2024 والأزمة التي تلت ذلك.

فرنسا

كشف مرصد (كوبرنيكوس) للمناخ، التابع للاتحاد الأوروبي، أن حزيران/ يونيو 2026 كان أكثر أشهر حزيران/ يونيو حرا على الإطلاق في تاريخ أوروبا الغربية، فيما تجتاح القارة موجة حر جديدة.