"رسالة نووية": الصين تستعرض قوتها العسكرية وسط انشغال أميركا بإيران

أطلقت الصين صاروخًا قادرًا على حمل رأس نووي من غواصة، في خطوة عدّها خبراء استعراضًا لتنامي قدراتها العسكرية ورسالة إستراتيجية موجهة إلى الولايات المتحدة وحلفائها، ضمن مساعي بكين لاستكمال "الثلاثية النووية" عبر امتلاك قدرة الإطلاق النووي برًّا وبحرًا وجوًّا.

أطلقت الصين، الإثنين، صاروخًا من غواصة قادرًا على حمل رأس نووي، في ما نُظر إليه على أنه استعراض لتنامي قوتها العسكرية، في ظل انشغال الولايات المتحدة مع إيران أكثر من انشغالها في آسيا.

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ويشير هذه الاختبار الصاروخي الذي انتقدته دول المنطقة وواشنطن إلى سعي بكين إلى إرساء "ثلاثية نووية"، أي القدرة على إطلاق الصواريخ النووية من البحر والبر والجو، بحسب ما يقول الخبير في مؤسسة "راند" الأميركية للأبحاث، ناثان بوشان مصطفاغا، وهو ما من شأنه أن يمنحها ميزة إستراتيجية كبيرة.

وكانت الصين أعلنت، في العام 2024، إجراء اختبار على صاروخ باليستي عابر للقارات أُطلق من اليابسة على الأرجح. وفي هذا السياق، فإن عملية الإطلاق من البحر التي جرت الإثنين تمثّل الخطوة الثانية على طريق الثلاثية النووية، بحسب ما يرى الخبير في مركز "الأمن الأميركي الجديد" للأبحاث، جاكوب ستوكس، الذي قال: "إن استمر هذا المسار على هذا النحو، فقد نشهد مستقبلًا اختبار إطلاق صاروخ باليستي من الجو".

ولم تكشف بكين سوى عن تفاصيل محدودة عن عملية الإطلاق المذكورة، لكنّ تايوان قالت إن الصاروخ أُطلق من سطح الماء وليس من تحت الماء. ووفقًا لواشنطن، تملك الصين 6 غواصات نووية مزودة بصواريخ باليستية.

الأهمية الإستراتيجية

ويرى ناثان بوشان مصطفاغا أن اختبار مطلع الأسبوع لا يشير إلى قدرات لم تكن معروفة من قبل عن الصين، ولذا فإن أهمية هذا الاختبار بالنسبة إلى دول المنطقة وواشنطن ليست في قيمته التقنية، بقدر ما هي بالرسالة السياسية التي يوجهها.

وتضيف الباحثة في معهد "إيجيا سوسايتي بوليسي إنستتيوت" الأميركي، إيما تشانليت-أفيري قائلة: "أعتقد أن الرسالة تستهدف في جوهرها فكرة التحالف التي تقودها الولايات المتحدة في المنطقة".

وما تزال الولايات المتحدة، منذ عهد باراك أوباما، تتعثر في محاولتها تحويل أولوياتها نحو الصين لمواجهة تنامي نفوذ أكبر منافس اقتصادي لها، إذ إنها تجد نفسها غارقة في الآونة الأخير في مناطق نفوذها التقليدية، من أوكرانيا إلى الخليج.

وهو ما ظهر في تجدّد المواجهات هذا الأسبوع في منطقة الخليج، وإعلان الجيش الأميركي في الأيام الماضية تنفيذ غارات جديدة على إيران، مصحوبًا بتهديد دونالد ترامب بأن اتفاق وقف إطلاق النار مع طهران لم يعد قائمًا، وهو ما يؤدي إلى تشتيت اهتمامها عن منطقة المحيط الهادئ.

ورغم أن الولايات المتحدة أدانت الإطلاق الصيني الذي وقع يوم الإثنين، ونددت بما اعتبرته التوسع السريع وغير الشفاف في الترسانة النووية الصينية، ودعت بكين إلى "الانخراط في مناقشات حقيقية حول الحدّ من التسلح"، إلا أن الرئيس دونالد ترامب سبق أن أعلن في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عزمه استئناف التجارب النووية الأميركية، مبررًا ذلك بالبرامج التي تنفذها "دول أخرى".