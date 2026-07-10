إيران: سنرد على الهجمات على البنية التحتية ولن تكون إسرائيل في مأمن

توعد أمين سر المجلس الإيراني الأعلى للأمن القومي بالرد على استهداف البنية التحتية وسط تأكيد أن إسرائيل لن تكون في مأمن، في وقت تستمر فيه المحادثات الفنية مع واشنطن رغم تصنيف بريطانيا التهديد بمضيق هرمز بأعلى درجات الخطورة.

أكّد أمين سر المجلس الإيراني الأعلى للأمن القومي، الجمعة، أن طهران سترد على الهجمات على البنية التحتية، مشيرا إلى أن إسرائيل "لن تكون إسرائيل في مأمن".

وأفادت وكالة "بلومبرغ"، نقلا عن مسؤول أميركي، بأن المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال مستمرة بهدف التوصل إلى اتفاق سلام دائم، مؤكدا التزام واشنطن بمواصلة السعي، لإيجاد حل دبلوماسي مع طهران.

وفي سياق متصل، وصف المسؤول الأميركي الهجمات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت السفن في مضيق هرمز بأنها "أعمال إرهابية"، عادّا تصرفات طهران إخلالا صريحا بشروط الاتفاق المؤقت القائمة على الأداء، وذلك بالتزامن مع إعلان هيئة العمليات البحرية البريطانية أن مستوى التهديد الأمني البحري في المضيق لا يزال عند أعلى درجات الخطورة.

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