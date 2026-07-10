ترامب يقيل آخر مسؤولين فدراليين عن سلامة التصويت قبيل انتخابات التجديد النصفي

أقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، آخر مفوضين في "لجنة المساعدة الانتخابية" الفدرالية، وسط تنديد واسع من وزير خارجية أريزونا أدريان فونتس، والسناتور مارك وارنر، ورئيس مركز "برينان" للعدالة مايكل والدمان، قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.

أقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخميس، آخر مسؤولين فدراليين يتوليان إدارة وكالة معنية بضمان دقة عملية التصويت وسلامتها، وذلك قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر.

وذكرت صحيفة "يو اس آيه توداي"، أن "لجنة المساعدة الانتخابية" التي تضم أعضاء من الحزبين الرئيسيين، تُدار عادة بواسطة مجلس مكون من أربعة مفوضين، إلا أن المفوضين الاثنين اللذين رشحهما الحزب الجمهوري، كانا قد استقالا في وقت سابق من هذا العام.

وأشارت الصحيفة إلى أن المفوضين المقالين، كانا قد عُينا من قبل الديمقراطيين، قبل أن يتلقيا رسالة بريد إلكتروني بقرار إقالتهما، الخميس.

ونقلت شبكة "سي إن إن" نص الرسالة التي أرسلها مسؤول في البيت الأبيض إلى أحد المفوضين المُقالين، وجاء فيها "نيابة عن الرئيس دونالد جاي ترامب، أكتب إليكم لإبلاغكم بإنهاء مهامكم بصفتكم مفوضا في لجنة المساعدة الانتخابية، وذلك بأثر فوري".

وندد الديمقراطيون بهذه الخطوة، إذ وصفها وزير خارجية ولاية أريزونا، أدريان فونتس، بأنها "غير مسؤولة وخطيرة".

كما كتب السناتور عن ولاية فرجينيا، مارك وارنر، عبر منصة "إكس"، أن عمليات الإقالة هذه "يجب أن تثير قلق كل أميركي بغض النظر عن انتمائه الحزبي"، مضيفا أن "إقالة كل المفوضين المتبقين قبل أشهر قليلة فقط من انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 تعد خطوة استثنائية تتطلب تفسيرا فوريا من الإدارة".

ووصف الرئيس التنفيذي لمركز "برينان" للعدالة، مايكل والدمان، عمليات الإقالة بأنها "مثيرة للقلق الشديد في ظل جهود الرئيس ترامب المستمرة للتدخل في الانتخابات".

وذكرت شبكة "سي إن إن" أن لجنة المساعدة الانتخابية أُنشئت عام 2002، وهي تتولى اعتماد معدات التصويت وإدارة مئات ملايين الدولارات من الدعم الفدرالي للانتخابات.

وأشارت الشبكة أيضا إلى أن ترامب دخل في خلاف مع اللجنة بشأن أمره التنفيذي، الذي يفرض إضافة شرط تقديم إثبات الجنسية إلى نماذج تسجيل الناخبين، وهو مطلب قوبل بعرقلة قضائية واسعة النطاق.

وذكرت صحيفة "يو اس آيه توداي" أن اللجنة تتطلب موافقة ثلاثة من مفوضيها الأربعة على أي إجراء، إلا أن ملء الشواغر في عضوية اللجنة قد يستغرق شهورا.

ووفقا للصحيفة، صرح البيت الأبيض بأن الرئيس "يحتفظ بحق إقالة الأفراد الذين قد لا يتماشون تماما مع العمل الهام المتمثل في تأمين الانتخابات الأميركية وضمان احتساب كل صوت قانوني".