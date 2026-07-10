كوريا الشمالية تعلن عزمها تعزيز ترسانتها النووية وتحديث قدراتها العسكرية

أعلنت كوريا الشمالية عزمها تعزيز قدراتها النووية "كما ونوعا" وتحديث جيشها، في خطوة قالت إنها تهدف إلى رفع الجاهزية العسكرية ومواجهة التهديدات.

أعلنت كوريا الشمالية عزمها تعزيز قدراتها النووية "كما ونوعا"، ضمن خطة لتحديث قواتها المسلحة ورفع جاهزيتها القتالية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وجاء الإعلان عقب اجتماع موسع للجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم، حيث أقرت القيادة في بيونغ يانغ إجراءات تشمل تطوير القوة النووية وتحديث القواعد والمنشآت العسكرية والبنية التحتية للأنظمة القتالية.

كما أشارت الوكالة إلى أن كوريا الشمالية ستعمل على تسريع بناء قواعد بحرية حديثة، فيما أكد الزعيم كيم جونغ أون أن حماية أمن البلاد تتطلب "جيشًا قويًا" قادرًا على مواجهة التهديدات.

ويأتي ذلك بعد أن أشرف كيم مؤخرًا على اختبارات أسلحة بحرية وتعهد بتعزيز قدرات البحرية الكورية الشمالية بأسلحة نووية، في وقت تواصل فيه بيونغ يانغ تطوير برنامجها النووي رغم العقوبات الدولية المفروضة عليها.

وتؤكد كوريا الشمالية أنها قوة نووية، فيما لا تزال شبه الجزيرة الكورية في حالة توتر مستمر منذ انتهاء الحرب بين الكوريتين عام 1953 باتفاق هدنة دون توقيع معاهدة سلام.